Polisten şafak baskını: Aranan 17 kişi yakalandı
Samsun polisinin şafak vakti düzenlediği operasyonda aranan 17 kişi yakalandı.
- İHA
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri sabah erken saatlerde aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Farklı adreslere yapılan operasyonda N.B, E.A, T.K, A.S, H.İ, F.Ç, B.V, M.K, T.Ö, E.Ö, Y.Ş, D.A, C.B, H.D, A.U, Y.A, T.G. isimli 17 kişi yakalandı. Hırsızlık, yaralama, belgede sahtecilik, yağma, hakaret gibi suçlardan aranan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.
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