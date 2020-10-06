Polisten silah ticareti yapanlara operasyon

AA 06 Ekim 2020 Salı 20:14 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 20:20

Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, silah ticareti suçundan 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Muş'un Arpayazı köyünde 5 Ekim'de "silah ticareti" suçu ile ilgili eş zamanlı 8 adreste operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu kapsamda 3 tam otomatik av tüfeği, 2 tabanca 2 kurusıkı tabanca 16 şarjör, 288 fişek ele geçirildiği bildirilen açıklamada, yakalanan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.