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Yaşam

Polisten uyuşturucu operasyonu

Hakkari'de polis yaptığı operasyonda 159 kilo 566 gram uyuşturucu ele geçirildi.

AA02 Aralık 2020 Çarşamba 20:34 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 20:34
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Yüksekova ilçesi Orman Caddesi'nde 30 Kasım'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapan ekipler, preslenmiş 310 kalıp halinde 157 kilo 700 gram eroin ele geçirdi.

Ayrıca, Depin Polis kontrol noktasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada da bagaj kısmındaki lastiğin içinde 1 kilo 866 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

2 olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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