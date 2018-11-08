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Pompalı dehşet kurbanı liseli toprağa verildi

Bahçelievler'de dün okul arkadaşı tarafından pompalı tüfekle sokak ortasında vurularak öldürülen 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Can Karagöz'ün cenazesi toprağa verildi.

  • DHA
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Bahçelievler'de dün pompalı tüfekle vurularak, öldürülen 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Can Karagöz 'ün son yolculuğuna uğurlandı.
 
Dün akşam saatlerinde Siyavuşpaşa Mahallesi, Mine Sokak yürüdüğü sırada arkasından gelen okul arkadaşı M.K. tarafından pompalı tüfekle öldürülen Mert Can Karagöz'ün cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından cenaze teslim alındı.  
 
Karagöz için ikindi vakti Şirinevler Ulu Camide cenaze namazı kılındı. Karagöz'ün cenazesi daha sonra toprağa verildi.

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