'Pos tefeciliği' operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

AA 20 Ekim 2020 Salı 17:31 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 18:15

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince pos cihazları üzerinden tefecilik yapılarak, haksız kazanç elde edildiği bilgisine ulaşıldı.

Ekipler, belirlenen 7 adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen 48 bin 370 lira, 6 POS cihazı, farklı kişi adına düzenlenmiş 22 kredi kartı, 2 para sayma makinesi, çok sayıda kredi kartı slipi ile içinde suça dair kayıtların bulunduğu defterler ele geçirdi.

Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.