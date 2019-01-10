Poşet Kanunu Yasası açıklaması nerelerde geçerli? Plastik poşet eczanelerde, pazarda paralı ücretli mi?

Poşet uygulaması ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. “Plastik paralı ücretli poşet eczanelerde, pazarda geçerli mi” sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Poşet Kanunu yasası hakkında bilgiler araştırılıyor. 1 Ocak itibari ile ücretli poşet uygulaması başladı. Peki ücretli poşet uygulaması eczanelerde, pazarlarda, marketlerde, fırınlarda geçerli mi? Vatandaşlar bu soruların yanıtını öğrenmek istiyorlar. 1 Ocak itibariyle marketlerde ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açıkta satılan gıdaların hijyenini korumak amacıyla kullanılan çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500350 milimetreden küçük poşetler ise ücretsiz olmaya devam ediyor. Ayrıca, tekstil alışverişlerinde verilen çok kullanımlık poşetler, petshoplardaki canlı sucul hayvan satışında ve bazı bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetler, kuru temizleme, lostra ve benzeri iş yerleri gibi sadece hizmet verilen fakat ürün satışı gerçekleştirmeyen yerlerde verilen poşetler, kargo poşetleri ile gümrüksüz mağazalarda kullanılan uzaktan satışlar dahil ücretsiz olmaya devam edecek. Son yapılan açıklama ile eczaneler de ücretsiz poşet kapsamına dahil oldular. Eczanelerde sadece ilaç satışlarında kullanılan çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 200x350 milimetre (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dâhil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler Usul ve Esasların kapsamından çıkarılmış olup ilaçlar için verilen plastik poşetler ücretsiz olarak verilebilecektir. Bakan Kurum, bu çerçevede, plastik poşet üretici ve ithalatçıları ile satış noktalarının dünden itibaren yürürlüğe konulan Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’da yer alan hükümler doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmeleri gerektiğini bildirdi.

POŞETLER NERELERDE ÜCRETLİ OLACAK?

Yeni yılda manav, ekmek ve şarküteri reyonlarında poşet ücretsiz olacak. Diğer ürünlerde ise plastik alışveriş poşetleri bugün itibariyle en az 25 kuruşa satılacak. Poşet satışı alışveriş fişinde de yer alacak.

1 Ocak itibariyle marketlerde ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açıkta satılan gıdaların hijyenini korumak amacıyla kullanılan çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500350 milimetreden küçük poşetler ise ücretsiz olmaya devam edecek

Ayrıca, tekstil alışverişlerinde verilen çok kullanımlık poşetler, petshoplardaki canlı sucul hayvan satışında ve bazı bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetler, kuru temizleme, lostra ve benzeri iş yerleri gibi sadece hizmet verilen fakat ürün satışı gerçekleştirmeyen yerlerde verilen poşetler, kargo poşetleri ile gümrüksüz mağazalarda kullanılan uzaktan satışlar dahil ücretsiz olmaya devam edecek.

ECZANELERDE POŞET ÜCRETLİ Mİ?

Ücretli poşet uygulamasından eczanelerin muaf tutulmasıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı. Bakan Kurum "Eczacılar Odasıyla Bakanlığımız arasında bu konuda bir çalışma yürütülüyor. Eczanede verilen bu ölçülerdeki poşetlerin ücretsiz olması noktasında önümüzdeki hafta usul esaslarımızı yayınlayacağız" demişti.

Gelen talep üzerine, 'sadece' eczanelerde olmak üzere ilaç satışlarında kullanılan saplı ve sapsız poşetlerden herhangi bir ücret alınmayacağı belirtildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, uygulamanın henüz başlamış olduğunu ve usul ve esaslarda düzenleme ihtiyacının olmasını normal karşıladığını belirtti.

Kurum'un açıklamaları şu şekilde:

"Ücretlendirmeye tabi tutulan poşetlerin bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımını zorunlu hale getirdik. Plastik poşetlerde yer alan satış noktalarına ait marka ve logolar, poşetin tek yüzeyinde yer alacak ve alanın yüzde yirmisini geçemeyecek. "66745475-145.07-6267" sayılı olur ile Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın yeniden düzenlenerek yürürlüğe konuldu. 200x350 milimetre (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük, saplı ve sapsız poşetlerin usul ve esasların kapsamından çıkarıldı."

SATIŞ NOKTALARI ALTERNATİF SUNMALI

Tüketicinin kendisine ait taşıma ekipmanı da bulundurabileceğini vurgulayan Kurum, “Satış noktalarının, ücrete tabi olan plastik poşetlere alternatif olarak kullanıcı ve tüketicilere kağıt veya bez ile file ve benzeri çok kullanımlık taşıma ekipmanlarını sunmaları gerektiği vurgulandı. Satış noktalarının plastik poşet talep etmeyen kullanıcı ve tüketicilere talepleri dışında plastik poşet satılamayacağı ayrıca belirtilmiş olmakla birlikte tüketici veya kullanıcının kendisine ait taşıma ekipmanı ile alışveriş yapmasına engel olacak herhangi bir faaliyette bulunamayacağı hususunda da düzenlemede bulunulmuştur. Plastik poşetlerin barkodlu olarak üretilme zorunluluğu ayrıca vurgulanmış olmakla birlikte barkod sistemi bulunmayan satış noktalarının plastik poşet satışlarını adet bazlı göstermeleri için yazar kasalarda düzenleme yapılması gerektiği de ayrıca belirtilmiştir. Düzenlemeye uymayan plastik poşetlerin 31 Mart 2019 tarihinden itibaren satışına izin verilmeyeceği belirtilmiştir” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, bu çerçevede, plastik poşet üretici ve ithalatçıları ile satış noktalarının dünden itibaren yürürlüğe konulan Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’da yer alan hükümler doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmeleri gerektiğini bildirdi.

PAZARDA POŞET ÜCRETLİ Mİ?

Ücretli poşet uygulamasının ilk günü biraz merak, biraz şaşkınlıkla geçti. Uygulama mağaza ve marketleri kapsarken kuru temizleme ve kargo şirketleri ile pazarlarda plastik poşetler ücretsiz olarak kullanılmaya devam ediyor.

Pazar esnafı şimdilik durumdan memnun, tüketici ise markette naylon poşete para vermemek için semt pazarlarının yolunu tutuyor.

BAKKALLARDA POŞET ÜCRETLİ Mİ?

Bazı bakkallar ücretli poşet uygulamasına başladılar. Bakkallardan alışveriş yapanlar meyve, sebze ve ekmek konması için kullanılan ince poşetler hariç ücret ödüyorlar.

POŞET KANUNU İÇERİĞİ NEDİR?

1 Ocak’ta başlayan uygulama kapsamında bazı zincir marketlerde üzerlerine barkod konulan poşetler kasalarda okutulurken eski poşetleri bitirmeye çalışan bazı marketlerde ise barkod ayrı okutuluyor.

Denetimlerde alışveriş poşetleri, tüketicilere 25 kuruş karşılığında veriliyor. Bazı vatandaşların ise marketlerden aldığı ürünleri evlerinden getirdikleri poşetlere bıraktığı gözlendi.

RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

MADDE 1- 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için uyulması zorunlu standartlar ile vergi, harç, katılma payı, yenilenebilir enerji kaynaklarının ve temiz teknolojilerin teşviki, geri kazanım katılım payı, plastik poşet ve plastik ambalaj kullanımının azaltılması, depozito uygulaması, emisyon ücreti, kirletme bedeli ve kirliliğin önlenmesine yönelik teminat alınması ve karbon ticareti gibi piyasaya dayalı mekanizmalar ile ekonomik araçlar ve teşvikler kullanılır. Bu hususlara ilişkin idari ve teknik usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'da uygulamaya ilişkin şunları söyledi;

""Biliyorsunuz dün itibariyle kanun, Resmi Gazete'de yayınlandı. 1 Ocak 2019 itibariyle plastik poşetlerimiz ücretli hale geliyor. 25 kuruş ücret alacağız. Yıllık 30-35 milyar adet poşet kullanımını, kişi başı bu 440 adete geliyor, bunu inşallah en kısa zamanda düşürmeyi hedefliyoruz. O manada, çevreyi korumak adına, plastik poşetlerin ücretlenmesi bizim için büyük önem arz ediyor ve inşallah 2019 itibariyle başlamış olacağız. Artık eski pazar çantalarımıza, filelerimize hep beraber dönmek istiyoruz. Diğer taraftan pet şişe, metal şişe, cam şişe, karton kaplara, plastik kaplara ilişkin de yine bir uygulama geliyor. Bu uygulamayla birlikte bunu piyasaya süren firmalar, bu işlerin toplanmasına ilişkin bakanlığımıza bir bedel yatıracaklar. Pet şişe başına, cam şişe başına... Biz de bunların toplanması ile sıfır atık sisteminde geri dönüşümüne ilişkin bir sistem kurup, bu sistemde harcayacağız. Sıfır atık sistemiyle 2023 yılında yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlamayı öngörüyoruz. Ve vatandaşlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı, yaşlılarımızı da bu kampanyamıza güçlü bir şekilde davet ediyoruz."

PLASTİK POŞETLERİN ÇEVREYE ZARARI

Son yıllarda özellikle alışveriş merkezlerinde görmeye alıştığımız plastik poşetler yerine üzerinde doğa dostu poşetler, bez çanta modelleri, %100 dönüştürülebilir poşet gibi ibarelerin yer aldığı poşetler kullanılıyor. Çünkü dünyada sanayileşmenin de artmasıyla doğada meydana gelen hasarlar ve çevrenin ömrünü kısaltan davranışlar arasında plastik poşetlerin kullanımı da yatıyor. Çok yaygın olarak kullandığımız bu poşetlerin kontrollü olarak kullanımının azaltılması ver yerine doğa doğru malzemelerden elde edilen, bez çanta türevi seçeneklere yönelmek gerekiyor.

Plastik poşetlerin çevreye zararları olduğu kadar insan vücuduna da birçok olumsuz etkisi bulunuyor. Yapılan birçok tıp çalışmasına göre artan kanser vakalarında bu çantalarda yer alan materyallerin etkisinin son derece büyük olduğu söyleniyor. Plastik poşetlerde saklanan yiyecekler, çok ciddi kimyasallarla etkileşime geçiyor ve insan hayatına etkisi burada da kendini gösteriyor. Plastik poşetlerin maliyeti çok ucuz olduğu için bu kadar fazla kullanılıyor. Ancak daha çevreci materyaller kullanılmazsa gelecekte çevreye verilen hasar bu ekonomik poşetlerin karşılığında fazlasıyla üzücü sonuçlar doğuracak.