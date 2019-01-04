Poşet Kanunu Yönetmeliği ücretli paralı poşet uygulaması marketlerde, fırınlarda nerelerde geçerli?

Poşet Kanunu, ücretli paralı poşet uygulaması marketlerde, fırınlarda nerelerde geçerli sorusu yoğun ilgi görüyor. Naylon plastik poşet ücretli paralı hangi marketlerde nerelerde? Poşetlerin ücretli olması ile beraber vatandaşlar konu ile ilgili detayları öğrenmek istiyorlar. 1 Ocak 2019 itibari ile ücretli poşet uygulaması başladı. Bu uygulamanın nerelerde geçerli olduğu merak ediliyor. 1 Ocak itibariyle marketlerde ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açıkta satılan gıdaların hijyenini korumak amacıyla kullanılan çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500350 milimetreden küçük poşetler ise ücretsiz oldu. Ayrıca, tekstil alışverişlerinde verilen çok kullanımlık poşetler, petshoplardaki canlı sucul hayvan satışında ve bazı bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetler, kuru temizleme, lostra ve benzeri iş yerleri gibi sadece hizmet verilen fakat ürün satışı gerçekleştirmeyen yerlerde verilen poşetler, kargo poşetleri ile gümrüksüz mağazalarda kullanılan uzaktan satışlar dahil ücretsiz olmaya devam edecek. Fırınlarda poşetler ücretli mi? Fırınlarda henüz poşetler ücretli hale gelmedi. Ancak fırın yetkilileri bunun ortak bir karar ile belirleneceğini söylüyorlar. 1 Ocak’ta başlayan uygulama kapsamında bazı zincir marketlerde üzerlerine barkod konulan poşetler kasalarda okutulurken eski poşetleri bitirmeye çalışan bazı marketlerde ise barkod ayrı okutuluyor. Ücretli poşet uygulaması ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

POŞET KANUNU UYGULANMAYA BAŞLADI MI?

1 Ocak’ta başlayan uygulama kapsamında bazı zincir marketlerde üzerlerine barkod konulan poşetler kasalarda okutulurken eski poşetleri bitirmeye çalışan bazı marketlerde ise barkod ayrı okutuluyor.

Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü uygulamanın hayata geçmesiyle kent genelinde bazı marketlerde denetim yaptı. Denetimlerde alışveriş poşetleri, tüketicilere 25 kuruş karşılığında veriliyor. Bazı vatandaşların ise marketlerden aldığı ürünleri evlerinden getirdikleri poşetlere bıraktığı gözlendi.

POŞETLER NERELERDE ÜCRETLİ OLACAK?

Yeni yılda manav, ekmek ve şarküteri reyonlarında poşet ücretsiz olacak. Diğer ürünlerde ise plastik alışveriş poşetleri bugün itibariyle en az 25 kuruşa satılacak. Poşet satışı alışveriş fişinde de yer alacak.

1 Ocak itibariyle marketlerde ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açıkta satılan gıdaların hijyenini korumak amacıyla kullanılan çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500350 milimetreden küçük poşetler ise ücretsiz olmaya devam edecek

Ayrıca, tekstil alışverişlerinde verilen çok kullanımlık poşetler, petshoplardaki canlı sucul hayvan satışında ve bazı bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetler, kuru temizleme, lostra ve benzeri iş yerleri gibi sadece hizmet verilen fakat ürün satışı gerçekleştirmeyen yerlerde verilen poşetler, kargo poşetleri ile gümrüksüz mağazalarda kullanılan uzaktan satışlar dahil ücretsiz olmaya devam edecek.

RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

MADDE 1- 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için uyulması zorunlu standartlar ile vergi, harç, katılma payı, yenilenebilir enerji kaynaklarının ve temiz teknolojilerin teşviki, geri kazanım katılım payı, plastik poşet ve plastik ambalaj kullanımının azaltılması, depozito uygulaması, emisyon ücreti, kirletme bedeli ve kirliliğin önlenmesine yönelik teminat alınması ve karbon ticareti gibi piyasaya dayalı mekanizmalar ile ekonomik araçlar ve teşvikler kullanılır. Bu hususlara ilişkin idari ve teknik usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'da uygulamaya ilişkin şunları söyledi;

""Biliyorsunuz dün itibariyle kanun, Resmi Gazete'de yayınlandı. 1 Ocak 2019 itibariyle plastik poşetlerimiz ücretli hale geliyor. 25 kuruş ücret alacağız. Yıllık 30-35 milyar adet poşet kullanımını, kişi başı bu 440 adete geliyor, bunu inşallah en kısa zamanda düşürmeyi hedefliyoruz. O manada, çevreyi korumak adına, plastik poşetlerin ücretlenmesi bizim için büyük önem arz ediyor ve inşallah 2019 itibariyle başlamış olacağız. Artık eski pazar çantalarımıza, filelerimize hep beraber dönmek istiyoruz. Diğer taraftan pet şişe, metal şişe, cam şişe, karton kaplara, plastik kaplara ilişkin de yine bir uygulama geliyor. Bu uygulamayla birlikte bunu piyasaya süren firmalar, bu işlerin toplanmasına ilişkin bakanlığımıza bir bedel yatıracaklar. Pet şişe başına, cam şişe başına... Biz de bunların toplanması ile sıfır atık sisteminde geri dönüşümüne ilişkin bir sistem kurup, bu sistemde harcayacağız. Sıfır atık sistemiyle 2023 yılında yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlamayı öngörüyoruz. Ve vatandaşlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı, yaşlılarımızı da bu kampanyamıza güçlü bir şekilde davet ediyoruz."

PLASTİK POŞETLERİN ÇEVREYE ZARARI

Son yıllarda özellikle alışveriş merkezlerinde görmeye alıştığımız plastik poşetler yerine üzerinde doğa dostu poşetler, bez çanta modelleri, %100 dönüştürülebilir poşet gibi ibarelerin yer aldığı poşetler kullanılıyor. Çünkü dünyada sanayileşmenin de artmasıyla doğada meydana gelen hasarlar ve çevrenin ömrünü kısaltan davranışlar arasında plastik poşetlerin kullanımı da yatıyor. Çok yaygın olarak kullandığımız bu poşetlerin kontrollü olarak kullanımının azaltılması ver yerine doğa doğru malzemelerden elde edilen, bez çanta türevi seçeneklere yönelmek gerekiyor.

Plastik poşetlerin çevreye zararları olduğu kadar insan vücuduna da birçok olumsuz etkisi bulunuyor. Yapılan birçok tıp çalışmasına göre artan kanser vakalarında bu çantalarda yer alan materyallerin etkisinin son derece büyük olduğu söyleniyor. Plastik poşetlerde saklanan yiyecekler, çok ciddi kimyasallarla etkileşime geçiyor ve insan hayatına etkisi burada da kendini gösteriyor. Plastik poşetlerin maliyeti çok ucuz olduğu için bu kadar fazla kullanılıyor. Ancak daha çevreci materyaller kullanılmazsa gelecekte çevreye verilen hasar bu ekonomik poşetlerin karşılığında fazlasıyla üzücü sonuçlar doğuracak.