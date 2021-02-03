Prematüre buzağıya bebek gibi bakıyorlar

DHA 03 Şubat 2021 Çarşamba 09:16 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 09:16

Van'ın Erciş ilçesinie bağlı Latifiye Mahallesi'nde yaşayan ve bir yıldır hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Nezahat Nadiroğlu'na ait inek erken doğum yaptı. Erken doğduğu için gelişimini tamamlayamayan buzağı için Nadiroğlu seferber oldu. Buzağıyı evine alan Nadiroğlu, 'Güneş' adını verdiği buzağıyı çocuğunun beşiğine alıp, altını bezleyip, biberonla beslemeye başladı. Buzağının beslenmesini özenle yapan Nadiroğlu, düzenli olarak da banyosunu yaptırıyor. Evin maskotu haline gelen buzağıyı kucaklarından indirmeyen ve çocuğu gibi seven Nadiroğlu, erken doğumlu dünyaya gelen buzağının yaşaması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Nadiroğlu, "Bu yavru 30 gün erken doğdu. İlk doğduğu zaman özel bir veterinere götürdük. Erken doğum gerçekleştiği için prematüre olduğunu ve akciğeri gelişmediği için yaşama şansının çok az olduğunu söylediler. Ben de onu eve aldım. Geceleri buzağı üşümesin diye sobayı yakıyorum. Gece uyanınca altını bezleyip, süt içiriyorum. Bir haftadır bizimle evde yaşıyor. Biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Güneş’i, 3 yaşındaki kızım Narin Nazlı’nın beşiğinde besliyorum. Veteriner hekimin verdiği iğneleri yaptırıyorum. Git gide daha iyi oluyor. Buzağı, kızımın ve bizim neşe kaynağımız oldu. Kızım Narin onu bir an olsun yalnız bırakmıyor. Güneş, evimizin resmen maskotu oldu. Uzun yıllardır gündelik ev temizliğine gidiyorum. 2 tane ineğim var. Onları besliyor, onlara bakıyorum. Erken doğum yapan Buzağıya ‘Güneş’ ismini verdik. Güneş gibi doğup, yaşasın diye. Bu süreçte bize destek olan Erciş ilçe Tarım Müdürlüğü Veteriner Hekimlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Aileyi ziyaret eden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli Veteriner Hekim Bekir Bora ve arkadaşları, buzağının prematüre doğduğunu buna bağlı olarak akciğerlerin gelişimini tamamlamadığını ve kasların güçsüz olduğunu ancak şu anki genel durumunun iyiye gittiğini söyledi. Bora, Tarım ve Orman Bakanlığının destekleme programları hakkında aileye bilgi vererek, yetiştiricileri müracaat etmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.