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Prof. Dr. Orhan Şen: Türkiye yarı kurak bir iklime doğru gidiyor, bahar ayları artık ortadan kalkacak

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Orhan Şen, 'Türkiye yarı kurak bir iklime doğru gidiyor. Sıcak bir yaz, ılık bir kış olacak, bahar ayları artık ortadan kalkacak.' ifadelerini kullandı.

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Türkiye son 40 yılın en sıcak kasım ayını yaşıyor. Peki, küresel iklim değişikliğinin Türkiye’ye etkileri neler? Kış mevsimi ne zaman gelecek? Yağışlar neden azalmaya başladı? Prof. Dr. Orhan Şen tüm merak edilenleri anlattı.
 
Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’ın sorularını yanıtlayan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Orhan Şen, son 40 yılın en sıcak kasım ayını yaşayan Türkiye’nin iklim değişikliğinden etkilendiğini ifade etti.
 
Prof. Dr. Şen, şunları kaydetti:
 
“Eskiden bahar ayları bir aya indi derdik, bu sene sonbahar ayını neredeyse hiç yaşayamadık. Sonbahar yağışları çok önemlidir. Yağışlara baktığınızda eylül ayında yüzde 27, ekim ayında yüzde 36, kasım ayında ise yüzde 46’lık düşüş yaşandı.”
 
Küresel iklim değişikliğinden Türkiye’nin de etkilendiğini belirten Orhan Şen, “Türkiye’deki meteorolojik şartların bu kadar etkilenmesinin nedenlerinden biri küresel ısınma… İklim değişikliğini Akdeniz çevresindeki ülkelerde, Uzak Doğu ve Güney Asya’daki ülkelerde görüyoruz. Şu anda mevsim ortalamalarının dışında bir hava durumuyla karşı karşıyayız.” diye konuştu.
 
“İSTANBUL’UN ÇOĞU İLÇELERİNDE HAVA KİRLİLİĞİ OLUŞMAYA BAŞLADI”
 
Son bir aydır Türkiye’deki hava durumunun kimilerine güzel, kimilerine de kötü geldiğine dikkat çeken Şen, “Bunu netleştirmemiz lazım, dışarı çıkmak için hava güzel ama tarımsal açıdan kötü bir hava. İçme suları bakımından kötü bir hava, bunların üzerinde durmamız lazım.” ifadelerini kullandı.
 
Yüksek basıncın Türkiye’nin üzerinden gitmediğini belirten Prof. Dr. Şen, “Alçak basıncı buraya sokmuyor. Bunun sonucunda da kara atmosferinde yağış ve rüzgâr olmuyor. İstanbul’un çoğu ilçelerinde hava kirliliği oluşmaya başladı.” şeklinde konuştu.
 
“SON 3 AYDA YAĞIŞLARDA ÖNEMLİ DÜŞÜŞ OLDU”
 
Bu sene sonbahar mevsiminin hiç yaşanmadığını söyleyen Prof. Dr. Orhan Şen, sözlerini şöyle tamamladı:
 
“(Yüksek) basınç, aralık ayına doğru gidecektir. İstanbul açısından böyle bir durum, içme suyu bakımından kötü olacaktır. Tarımsal açıdan çiftçiler tohumları ekmek için topraktan nem bekliyor, yağışlar bir türlü gelmiyor. Eskiden bahar ayları bir aya indi derdik, bu sene sonbahar ayını neredeyse hiç yaşayamadık. Sonbahar yağışları çok önemlidir. Yağışlara baktığınızda eylül ayında yüzde 27, ekim ayında yüzde 36, kasım ayında ise yüzde 46’lık düşüş yaşandı.”

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