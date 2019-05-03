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Prof. Dr. Osman Mütfüoğlu'ndan 28 kilo veren Şahan Gökbakar'a ''Ketonojik'' uyarısı

Ketonojik diyetle 28 kilo veren Şahan Gökbakar’ı Prof. Dr. Osman Mütfüoğlu uyardı: “Diyet bağışıklık sisteminin canına okur.”

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Ünlü komedyen Şahan Gökbakar ketonojik diyetiyle 6 ayda 28 kilo verdi. Porsiyonlar ve pişirilme süreleriyle bir program oluşturarak zayıflayan başarılı komedyen, önceki gün bağışıklık sisteminin çökmesiyle grip oldu. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Gökbakar’ın, zayıflama yöntemini Prof. Dr. Osman Müftüoğlu eleştirdi. Gökbakar’ın uyguladığı diyetin sağlıksız olduğunu savunan Müftüoğlu, “Sevgili kardeşim, güzel adam, iyi insan. Diyet bağışıklık sisteminin canına okur... Bir araştır derim” açıklamasını yaptı. 

Kayıp çocuklar böyle bulundu

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