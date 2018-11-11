Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi eşini ve kayınbiraderini öldürdü.

Küçükçekmece’de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi eşini ve kayınbiraderini öldürdü. Yaşanan olay nedeniyle mahalle sokağa dökülürken, katil koca 155’i arayarak teslim oldu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 52 yaşındaki K.O., eşi Zahide Oğuz’u ve kayınbiraderi Kutlay Oğuz'u öldürdü.
 
Olay dün akşam 21:30 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi.
 
Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmada K.O., eşi Zahide Oğuz ve kayınbiraderi Kutlay Oğuz'u silahla ateş ederek öldürdü.
 
Cinayet sonrası 155 polis arayan zanlı, eşi ve kayınbiraderinin öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. 
 
Olay sonrası geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kent merkezinde susturucu taktığı dürbünlü tüfekle kuş avladı

Kent merkezinde susturucu taktığı dürbünlü tüfekle kuş avladı

Mustafa Kemal Atatürk'ün sporla ilgili sözleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün sporla ilgili sözleri

Anıtkabir'de Atatürk'ü anma töreni

Anıtkabir'de Atatürk'ü anma töreni

Genelkurmay Atatürk'ün renkli fotoğraflarını yayınladı

Genelkurmay Atatürk'ün renkli fotoğraflarını yayınladı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA