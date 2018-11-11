Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi eşini ve kayınbiraderini öldürdü.
Küçükçekmece’de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi eşini ve kayınbiraderini öldürdü. Yaşanan olay nedeniyle mahalle sokağa dökülürken, katil koca 155’i arayarak teslim oldu.
- DHA
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 52 yaşındaki K.O., eşi Zahide Oğuz’u ve kayınbiraderi Kutlay Oğuz'u öldürdü.
Olay dün akşam 21:30 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmada K.O., eşi Zahide Oğuz ve kayınbiraderi Kutlay Oğuz'u silahla ateş ederek öldürdü.
Cinayet sonrası 155 polis arayan zanlı, eşi ve kayınbiraderinin öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu.
Olay sonrası geniş çaplı çalışma başlatıldı.
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