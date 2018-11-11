Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi eşini ve kayınbiraderini öldürdü. Küçükçekmece’de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi eşini ve kayınbiraderini öldürdü. Yaşanan olay nedeniyle mahalle sokağa dökülürken, katil koca 155’i arayarak teslim oldu.