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PTT kargo Cumartesi ve Pazar açık mı? PTT kargo çalışma saatleri nasıl?

PTT kargo Cumartesi ve Pazar açık mı? PTT kargo çalışma saatleri nasıl? sorularının yanıtları merak ediliyor. Kargo ile işlem yapmak isteyenler PTT kargo çalışma saatlerini yoğun bir şekilde araştırıyorlar. PTT Kargo’nun dağıtım saatleri, PTT’nin çalışma saatleri ile aynı şekilde ayarlanmıştır. PTT Kargo dağıtım saatleri de öğlen arası hizmet vermeyen şubeler için 08:30 ile 17:00 arasında; öğlen arası veren şubelerde ise 08:30 ile 16:30 arasındadır. PTT kargonun kapalı olduğu günler ve çalışma saatleri hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik...

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Kargo ile işlem yapmak isteyenler tarafından PTT kargo Cumartesi ve Pazar açık mı? PTT kargo çalışma saatleri nasıl? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. PTT mesai saati hafta içi her gün saat 08.30’da başlar. Saat 12.30’da ise 1 saatlik öğle arası başlar ve mesaiye ara verilir. Ardından saat 13.30’da yeniden başlayan mesai saat 17.00’de sona erer. Peki,  PTT Kargo hangi saatler arasında hizmet vermektedir? PTT Kargo hafta sonları açık mı? İşte, PTT Kargo 2019 çalışma saatleri…
 
PTT KARGO CUMARTESİ VE PAZAR AÇIK MI? 
PTT Kargo 08:30-12:30/13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
 
PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar işlem alıyor. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar işlem alıyor ve kapanıyor.
 
Merkez PTT şubeleri dışında tüm PTT'ler cumartesi günü kapalıdır. Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri cumartesi günü 13.30 kadar hizmet vermektedir.
 

 
PTT Kargo, 3 Temmuz 2008 yılında PTT tarafından hizmete açılmış bir kargo taşımacılığı firmasıdır. Tüm Türkiye'de hizmet vermektedir. Kargoları ücretlendirirken uzaklığa göre ücret sunmadıkları için, alanında en ucuza hizmet veren firmalardandır. PTT Kargo dağıtım saatleri, PTT Kargo çalışma saatleriyle aynı olacak şekilde ayarlanmıştır. Buna göre PTT Kargo dağıtım saatleri de öğlen arası vermeyen şubeler için 08:30 ile 17:00 arasında; öğlen arası veren şubelerde ise 08:30 ile 16:30 arasındadır.
 
PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?
PTT mesai saati hafta içi her gün saat 08.30’da başlar. Saat 12.30’da ise 1 saatlik öğle arası başlar ve mesaiye ara verilir. Ardından saat 13.30’da yeniden başlayan mesai saat 17.00’de sona erer.
 

 
PTT KARGO HAKKINDA 
PTT Kargo, 3 Temmuz 2008 yılında PTT tarafından hizmete açılmış bir kargo taşımacılığı firmasıdır. Tüm Türkiye'de hizmet vermektedir. Kargoları ücretlendirirken uzaklığa göre ücret sunmadıkları için, alanında en ucuza hizmet veren firmalardandır. PTT kargonun 82 adet PTT başmüdürlüğü, 1019 merkez şube, 2729 adet alt şubesi ve 506 adet acentesi bulunmaktadır.

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