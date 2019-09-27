Kargo işlemleri olan vatandaşlar PTT kargo hafta sonu açık mı? PTT kargo saat kaça kadar açık? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. PTT Kargo’nun dağıtım saatleri PTT’nin çalışma saatleri ile aynı olacak şekilde planlandı. PTT Kargo 08:30-12:30/13:30-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Merkez PTT şubeleri dışında tüm PTT'ler cumartesi günü kapalı olarak biliniyor. PTT kargonun çalışma saatlerine detaylı olarak haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. PTT kargo mesai saatlerini sizler için derledik..

PTT KARGO HAFTA SONU AÇIK MI?

PTT Kargo 08:30-12:30/13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar işlem alıyor. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar işlem alıyor ve kapanıyor.

Merkez PTT şubeleri dışında tüm PTT'ler cumartesi günü kapalıdır. Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri cumartesi günü 13.30 kadar hizmet vermektedir.

PTT KARGO SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

PTT mesai saati hafta içi her gün saat 08.30’da başlar. Saat 12.30’da ise 1 saatlik öğle arası başlar ve mesaiye ara verilir. Ardından saat 13.30’da yeniden başlayan mesai saat 17.00’de sona erer.

PTT KARGO HAKKINDA

PTT Kargo, 3 Temmuz 2008 yılında PTT tarafından hizmete açılmış bir kargo taşımacılığı firmasıdır. Tüm Türkiye'de hizmet vermektedir. Kargoları ücretlendirirken uzaklığa göre ücret sunmadıkları için, alanında en ucuza hizmet veren firmalardandır. PTT kargonun 82 adet PTT başmüdürlüğü, 1019 merkez şube, 2729 adet alt şubesi ve 506 adet acentesi bulunmaktadır.