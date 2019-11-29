18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7548
  • 6,3365
  • 269.928
  • 107144
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

PTT kargo hafta sonu dağıtım yapıyor mu? PTT kargo hafta sonu açık mı?

PTT kargo hafta sonu dağıtım yapıyor mu? PTT kargo hafta sonu açık mı? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kargo işlemlerini PTT üzerinden gerçekleştiren vatandaşlar kargo dağıtım saatleri araştırıyorlar. PTT Kargo’nun dağıtım saatleri PTT’nin çalışma saatleri ile aynı olarak biliniyor. PTT Kargo dağıtım saatleri de öğlen arası hizmet vermeyen şubeler için 08:30 ile 17:00 arasında; öğlen arası veren şubelerde ise 08:30 ile 16:30 arasında. PTT kargo çalışma saatlerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

PTT üzerinden kargo işlemleri olan vatandaşlar PTT kargo hafta sonu dağıtım yapıyor mu? PTT kargo hafta sonu açık mı? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. PTT kargo, 3 Temmuz 2008 yılında PTT tarafından hizmete açılmış bir kargo taşımacılığı firmasıdır. Tüm Türkiye'de hizmet vermektedir. PTT Kargo’nun dağıtım saatleri PTT’nin çalışma saatleri ile aynı olacak şekilde ayarlandı. PTT Kargo 08:30-12:30/13:30-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor.  
 
PTT KARGO HAFTA SONU DAĞITIM YAPIYOR MU? 
PTT mesai saati hafta içi her gün saat 08.30’da başlar. Saat 12.30’da ise 1 saatlik öğle arası başlar ve mesaiye ara verilir. Ardından saat 13.30’da yeniden başlayan mesai saat 17.00’de sona erer.
 

 
PTT KARGO HAFTA SONU AÇIK MI?  
PTT Kargo 08:30-12:30/13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
 
PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar işlem alıyor. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar işlem alıyor ve kapanıyor.
 
Merkez PTT şubeleri dışında tüm PTT'ler cumartesi günü kapalıdır. Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri cumartesi günü 13.30 kadar hizmet vermektedir.
 

 
PTT KARGO HAKKINDA 
PTT Kargo, 3 Temmuz 2008 yılında PTT tarafından hizmete açılmış bir kargo taşımacılığı firmasıdır. Tüm Türkiye'de hizmet vermektedir. Kargoları ücretlendirirken uzaklığa göre ücret sunmadıkları için, alanında en ucuza hizmet veren firmalardandır. PTT kargonun 82 adet PTT başmüdürlüğü, 1019 merkez şube, 2729 adet alt şubesi ve 506 adet acentesi bulunmaktadır.

Mehmetçiğe yerli ve milli destek! Teslimat 52 bini geçti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ceren Damar Şenel’in öldürülmesi davasında istenen ceza belli oldu

Ceren Damar Şenel’in öldürülmesi davasında istenen ceza belli oldu

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

Resmi Gazete'de yayımlandı: Öğretmenlere ek ders ücreti müjdesi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Öğretmenlere ek ders ücreti müjdesi

BUDO ve İDO'dan sefer iptalleri

BUDO ve İDO'dan sefer iptalleri

Ödediğiniz para boşuna gidebilir! 'Efsane Cuma'yla ilgili önemli uyarı

Ödediğiniz para boşuna gidebilir! 'Efsane Cuma'yla ilgili önemli uyarı

Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koydu, görenler duygulandı

Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koydu, görenler duygulandı

Ev almak için en avantajlı dönem

Ev almak için en avantajlı dönem

The Simpsons'dan kötü haber

The Simpsons'dan kötü haber
 

POPÜLER HABERLER

Firari FETÖ’cü Hakan Şükür ABD’de Apple mağazasında görüntülendi

Firari FETÖ’cü Hakan Şükür ABD’de Apple mağazasında görüntülendi

16. yüzyıldan kalma! Görkemiyle yıllara meydan okuyor

16. yüzyıldan kalma! Görkemiyle yıllara meydan okuyor

İnternetten satış yaparak başladı! Şimdi milyonluk şirketin sahibi

İnternetten satış yaparak başladı! Şimdi milyonluk şirketin sahibi

Kültür ve Turizm Bakanlığı hazırladı: Türkiye'deki 18 inanç gözdesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı hazırladı: Türkiye'deki 18 inanç gözdesi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA