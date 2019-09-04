Kargo işlemleri olan vatandaşlar PTT kargo kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? PTT kargo Cumartesi ve Pazar açık mı? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. PTT Kargo 08:30-12:30/13:30-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Merkez PTT şubeleri dışında tüm PTT'ler cumartesi günü kapalı olarak biliniyor. Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri cumartesi günü 13.30 kadar hizmet veriyor. PTT kargo mesai saatlerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

PTT KARGO CUMARTESİ VE PAZAR AÇIK MI?

PTT Kargo 08:30-12:30/13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar işlem alıyor. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar işlem alıyor ve kapanıyor.

Merkez PTT şubeleri dışında tüm PTT'ler cumartesi günü kapalıdır. Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri cumartesi günü 13.30 kadar hizmet vermektedir.

PTT Kargo, 3 Temmuz 2008 yılında PTT tarafından hizmete açılmış bir kargo taşımacılığı firmasıdır. Tüm Türkiye'de hizmet vermektedir. Kargoları ücretlendirirken uzaklığa göre ücret sunmadıkları için, alanında en ucuza hizmet veren firmalardandır. PTT Kargo dağıtım saatleri, PTT Kargo çalışma saatleriyle aynı olacak şekilde ayarlanmıştır. Buna göre PTT Kargo dağıtım saatleri de öğlen arası vermeyen şubeler için 08:30 ile 17:00 arasında; öğlen arası veren şubelerde ise 08:30 ile 16:30 arasındadır.

PTT KARGO KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

PTT mesai saati hafta içi her gün saat 08.30’da başlar. Saat 12.30’da ise 1 saatlik öğle arası başlar ve mesaiye ara verilir. Ardından saat 13.30’da yeniden başlayan mesai saat 17.00’de sona erer.

PTT KARGO HAKKINDA

PTT Kargo, 3 Temmuz 2008 yılında PTT tarafından hizmete açılmış bir kargo taşımacılığı firmasıdır. Tüm Türkiye'de hizmet vermektedir. Kargoları ücretlendirirken uzaklığa göre ücret sunmadıkları için, alanında en ucuza hizmet veren firmalardandır. PTT kargonun 82 adet PTT başmüdürlüğü, 1019 merkez şube, 2729 adet alt şubesi ve 506 adet acentesi bulunmaktadır.