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PTT personel alımı başvuru işlemi ve şartları (KPSS şartsız PTT memur alımı başvuru ilanları)

PTT personel alımı başvuru işlemi ve KPSS şartsız 2019 iş ilanları yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde PTT memur personel alımı kamsamında 4000 TL maaşla üç kadroya alım gerçekleşti. Yeni PTT memur alımları ile ilgili iş ilanları heyecanla bekleniyor. PTTeM ve PTTCELL tarafından art arda ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. PTT bünyesindeki iştirakçi şirketlerin personel alımı ilan başvuru şartları ve başvuru ekranı haberimizde.

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PTT personel alımı başvuru işlemi ve KPSS şartsız 2019 iş ilanları yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde PTT memur personel alımı kamsamında 4000 TL maaşla üç kadroya alım gerçekleşti. Yeni PTT memur alımları ile ilgili iş ilanları heyecanla bekleniyor. PTTeM ve PTTCELL tarafından art arda ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. PTT bünyesindeki iştirakçi şirketlerin personel alımı ilan başvuru şartları ve başvuru ekranı haberimizde.

PTTeM ve PTTCELL personel alımı yapıyor. İşte tüm detaylar.

Çeşitli ilan ve kariyer sayfaları üzerinden ilan yayımlayan PTT  bünyesindeki iştirakçiler, en az lise mezunu adaylar arasından iki kadroya personel alımı yapacaklarını duyurdu. PTTCELL ve PTTeM bünyesinde istihdam etmek üzere yapılan personel alımında başvuru detayları haberimizde.

PTT 10 personel alımı başvurusu devam ediyor. Geçtiğimiz gün başlayan KPSS'siz 10 personel alımına yoğun şekilde başvuru yapılıyor. Binlerce kişi başvuru yaptı. İşte ilan detayları ve başvuru linki ile diğer detaylar.

PTT 10 personel alımına yoğun başvuru.

PTT 'nin iştiraki olan PTTeM şirketi, PHP Developer kadrosunda istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Geçtiğimiz hafta yayımlanan ve kamubulteni.com olarak ilk bizim yazdığımız PTT personel alımında başvurular devam ediyor.

22 Mart gününe kadar daha fazla adayın bu ilana başvuru yapması bekleniyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

PTTeM 'in personel alımı başvuru şartları şu şekildedir:

    PHP ve MySQL ile minimum 2 yıl yazılım geliştirmiş olmak,
    Daha önce en az bir versiyon kontrol sistemi kullanmış olmak (Git, SVN)
    OOP yaklaşımına ve MVC mimarisine oldukça hakim olması
    Mevcut takıma hızlıca adapte olacak, uyum içinde çalışabilecek olması
    Proaktif ve pozitif enerjisi yüksek olması
    Global ölçekli e-ticaret projelerinde çalışmaya hevesli ve istekli olması,
    Kendisine verilen işi dört dörtlük teslim etmeyi prensip edinmiş olması,
    Tertipli kod geliştiren, döküman ve yorum yazmaktan kaçınmayan adaylar olması,
    Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli olması,

Tercih edilen diğer başvuru özel şartları şu şekilde;

    PHP framework’ler hakkında bilgi sahibi olmak, (Symfony, Zend, Laravel vb.)
    SOA, REST API, Web Service konularında bilgi veya deneyim sahibi olmak,
    Yazılım geliştirme prensiplerini (SOLID, DRY, KISS,vs) içselleştirebilmiş olmak,
    NoSQL bilgisi veya deneyimi olmak,
    PHP7 deneyimi olan adaylar.

BAŞVURU ŞEKLİ

PTT personel alımı başvurusu yapacak adayların müracaatlarını internet üzerinden iletmesi gerekmektedir. Başvurular sadece internet üzerinden alınmaktadır.

Aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayın ve yeni sekmede açın. Açılan sayfada giriş yapıp CV oluşturarak müracaatınızı yapın.

https://goo.gl/B2XhYq

İŞİN TANIMI

Alınacak personellerin yapacağı iş ise şu şekilde :

    Türkiye'nin ilk ve tek yerli e-ticaret ve e-ihracat platformlarının geliştirilmesinde görev yapacak,
    Scrum metodolojisi kapsamında Agile çalışma sistemine uyum sağlayabilecek,
    Alanındaki güncel teknolojileri yakından takip edebilecek,,

YOĞUN BAŞVURU

10 personel alımı için yayımlanan ilana baktığımızda yoğun şekilde adayların bu ilana ilgi gösterdiği ve 1000 ile 1500 arasında kişinin bu ilana başvuru yaptığı görülmekte.  PTT bünyesinde çalışmak isteyen bin 500 'e yakın kişi, bu ilana başvuru yaptı ve ilana başvurular 22 Mart 2019 gününe kadar alınacak.

PTTeM PERSONEL ALIMI

PTT bünyesinde bulunan iştirakçi kuruluş PTTeM tarafından yayımlanan ilanda , Net Developer kadrosunda istihdam etmek üzere yapılan personel alımında adayların aşağıdaki şartları taşıyor olması gerekmektedir.

    Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya ilgili bölümlerinden mezun olmak,
    En az 4 yıl .Net web uygulama geliştirme deneyimli olmak,
    C#, ASP.NET dillerine ve MSSQL veritabanına ileri derecede hakim olmak,
    Microsoft .NET uygulama geliştirme projelerinde yer almış,
    Source Control teknolojilerini (Git,TFS) aktif olarak kullanan,
    Proje yönetim metodolojileri (Agile, Scrum) hakkında bilgi sahibi,
    Tercihen E-ticaret süreçleri hakkında bilgi sahibi,
    Tercihen MySQL veritabanı hakkında bilgi sahibi,
    Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya en az 3 yıl tecilli,

İş tanımı

    PTTEM A.Ş. Yazılım Geliştirme metodolojileri ve süreçlerine adapte olarak uygulama geliştirme çalışmalarında görev alınması,
    Uygulamalarda kullanılacak mimarilerin ve teknolojilerin belirlenmesi,
    Gerekli yerlerde entegrasyon yapılarının oluşturulması,
    Diğer yazılım ekipleriyle uyum içinde çalışılması,
    Test süreçlerinin planlanması ve tamamlanmasının sağlanması,
    Güncel teknolojilerin çok yakından takip edilmesi ve bunların projelere adaptasyonunun sağlanması,

Başvuru ekranı: https://goo.gl/M8s3vU

YENİ İLAN GELDİ

Bugün yayımlanan ilanda başvuru şartlarına şu şekilde yer verildi:

    PHP ve MySQL ile minimum 2 yıl yazılım geliştirmiş
    Daha önce en az bir versiyon kontrol sistemi kullanmış (Git, SVN)
    OOP yaklaşımına ve MVC mimarisine oldukça hakim
    Mevcut takıma hızlıca adapte olacak, uyum içinde çalışabilecek
    Proaktif ve pozitif enerjisi yüksek,
    Global ölçekli e-ticaret projelerinde çalışmaya hevesli,
    Kendisine verilen işi dört dörtlük teslim etmeyi prensip edinmiş,
    Tertipli kod geliştiren, döküman ve yorum yazmaktan kaçınmayan,
    Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli
    Ankara'da ikamet eden

Tercihen;

    PHP framework’ler hakkında bilgi sahibi (Symfony, Zend, Laravel vb.)
    SOA, REST API, Web Service konularında bilgi veya deneyim sahibi
    Yazılım geliştirme prensiplerini (SOLID, DRY, KISS,vs) içselleştirebilmiş
    NoSQL bilgisi veya deneyimi olan
    PHP7 deneyimi olan

Başvuru ekranı: https://goo.gl/5vV8xu


PTTCELL PERSONEL ALIMI

PTTCELL bünyesinde istihdam etmek üzere 1 adet personel alımı yapılıyor. Söz konusu alım için detaylar şu şekilde veridi:

"Ptt Merkez Müdürlüğü içerisinde pttcell mobil hat(faturali ve faturasiz) satış işlemlerini gerceklestirecek ve telekomünikasyon sektörü hakkında bilgi sahibi olan personel arayisimiz vardir.Basvurular sadece işin olsun uygulaması üstünden degerlendirilecek ve uygun olan adaylar görüşmeye davet edilecektir."

Başvuru ekranı: https://goo.gl/zLdwgq

Linkleri kopyalayın ve yeni sekmede açarak başvurunuzu yapın.

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