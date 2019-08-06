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Rabia Naz'ın dileği gerçekleşti! Doğduğu gün kardeşi olacak

Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, kızımız ölümünden 3 gün önce bize “Ben kardeş istiyorum. Kız olsun. Adı da Rabia Naz olsun” diyen ve 12 Nisan 2018'de yaralı halde bulunduktan sonra hayatını kaybeden Rabia'nın, onun doğduğu gün olan 16 Ekim'de kız kardeşi olacak. Baba Şaban Vatan sosyal medya hesabından, “Rabbim dualarını kabul etti” açıklamasında bulundu.

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Sosyal Medya hesabından paylaşım yapan Şaban Naz, 16 Ekim’de yeniden bir kız çocukları olacağını söyledi.

Rabia Naz’ın ölümünde yalnızca 3 gün önce “Anne, baba ben kız kardeş istiyorum, adını Rabia Naz koyalım” dediğini aktarırken Rabia Naz adını koyacakları kızlarının ablasıyla aynı gün dünyaya geleceğini söyledi. 

“Ablasının Rabia Nazı. Anne Baba ben kardeş istiyorum. Kız kardeş istiyorum demişti olaydan 3 akşam önce. Adını Rabia Naz koyacağız Demişti . Annesi kızım Nasıl olacak sen Naz, bebek Naz.Olsun Ben Büyük Naz o küçük Naz olur, demişti. Rabbim Dualarını kabul etti. Doğduğu Gün Doğacak”

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