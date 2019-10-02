Raftingde gençlere taş çıkardılar
Düzce’de Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaşları 65 ila 80 arasında değişen köy sakinleri Melen Çayı’nda rafting yaptı.
Kask takıp can yeleklerini giyen vatandaşlar, bilgilendirmenin ardından botlarını suya kadar taşıdı. Köy ve ev işlerini bir süreliğine bırakıp rafting yapan yaşlıların cesaret ve heyecanı, bölgedeki sporseverler ile tesis çalışanlarının takdirini kazandı. 80 yaşındaki İsmet Sezgin, “Rafting yapmaktan korkmam, niye korkayım ki, düşersen suya çıkarsın. Genç kalmak isteyenler çalışsın. İşleyen demir pas tutmaz” diye konuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.