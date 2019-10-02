Raftingde gençlere taş çıkardılar

Kask takıp can yeleklerini giyen vatandaşlar, bilgilendirmenin ardından botlarını suya kadar taşıdı. Köy ve ev işlerini bir süreliğine bırakıp rafting yapan yaşlıların cesaret ve heyecanı, bölgedeki sporseverler ile tesis çalışanlarının takdirini kazandı. 80 yaşındaki İsmet Sezgin, “Rafting yapmaktan korkmam, niye korkayım ki, düşersen suya çıkarsın. Genç kalmak isteyenler çalışsın. İşleyen demir pas tutmaz” diye konuştu.