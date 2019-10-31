Raftingin adresi Munzur Çayı

Kentte, zengin su kaynaklarının değerlendirilmesi amacıyla Vali Tuncay Sonel’in talimatıyla Fırat Kalkınma Ajansı tarafından “Tunceli Doğa Sporları Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi” hayata geçirildi. Bu kapsamda, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Su Sporları Merkezi, Vali Tuncay Sonel Rafting Eğitim Merkezi ile Pertek ilçesinde Kano Eğitim Merkezi gibi sportif tesisler hizmete sunuldu. Raftingin geliştirilmesi için her türlü desteği verdiklerini belirten Vali Sonel “Tunceli’de rafting konusunda büyük aşamalar kaydedildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Rafting Federasyonu destekleriyle bu yıl haziran ayında Rafting Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yaptık” dedi. MADOSK Başkanı Nazım Arslan ise “Tunceli’de raftingi önemli oranda marka haline getirdik. Türkiye’nin en uzun rafting parkuruna sahibiz ve altı saat suda geçirdiğimiz turlarımız var” diye konuştu.