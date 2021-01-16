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Yaşam

Rahatlığı 'Pes' dedirtti! Çikolata yiyerek hırsızlık yaptı

Mardin'de misafirlikteki ailenin kapı önüne bıraktığı, 500 liralık bebek arabası, apartmana giren kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin binaya çikolata yiyerek, girdiği görüldü.

DHA16 Ocak 2021 Cumartesi 16:20 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 16:20
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Olay, dün Kızıltepe ilçesine bağlı Koçhisar Mahallesi'nde meydana geldi. 

Ersoylu Caddesi'ndeki apartmana giren kimliği belirsiz kişi, asansörün arızalı olması nedeniyle merdiveni kullanarak, 6'ncı kata çıktı. 

Hırsızlık şüphelisi, apartmanda oturan A.Y.'nin evindeki misafirlere ait olan bebek arabasını fark etti. 

Daire kapısının önündeki bebek arabasını sırtına alan şüpheli, yine merdiveni kullanarak, aşağı inip, apartmandan ayrıldı. 

500 lira değerindeki bebek arabasının çalınma anı ise apartmandaki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. 

Görüntülerde şüphelinin, binaya çikolata yiyerek, girdiği anlar yer aldı.

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