Türkiye'nin yanı başında... Adeta akın ettiler

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Ramazan Bayramı tatilinde Batum'a ziyaretçi akını

KARADENİZ'in eğlence merkezi haline gelen ve 'Lazvegas' olarak da adlandırılan Türkiye'ye komşu Gürcistan'ın Batum kenti, yaz aylarında tatilcilerin akınına uğruyor. Ramazan Bayramı'nda, 9 günlük tatilde sınırı geçenler, yoğunluk nedeniyle Gürcistan gümrüğünde uzun araç ve yaya kuyrukları oluşturdu.

  • DHA
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1989 yılında açılan Sarp Sınır Kapısı'ndan kimlikle geçiş için 31 Mayıs 2011 tarihinde Türkiye ve Gürcistan hükümetleri arasında protokol imzalandı. 11 Aralık 2011 tarihinde yürürlüğe giren protokolle iki ülke vatandaşlarının karşılıklı geçişe başladığı Sarp Sınır Kapısı'nda yıllık geçiş rakamı ortalama 9 milyona yaklaştı. Türkiye'nin sınırında yer alan Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'nin Batum kenti, Türkler'in en çok ilgi gösterdiği yer haline geldi.
 
Karadeniz'in eğlence merkezi haline gelen ve 'Lazvegas' olarak da adlandırılan Türkiye'ye komşu Gürcistan'ın Batum kenti, yaz aylarında tatilcilerin akınına uğruyor. Işıl ışıl caddeleri, lüks otelleri ve eğlence merkezlerinin yer aldığı ülkeye gitmek isteyenler sınır kapılarında uzun araç ve yaya kuyrukları oluşturuyor. Ramazan Bayramı'nda, 9 günlük tatilde, sınırı geçenler, yoğunluk nedeniyle Gürcistan gümrüğünde ülkeye giriş ve çıkışta saatlerce beklemek zorunda kaldı. Sınırı geçenlerin çoğu botanik park, tarihi mekanlar ile sahillerin yanı sıra eğlence için disko, gece kulüpleri ve kumarhanelere gitti.
 
Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Avtandil Mikatsadze, hem Türkiye hem Gürcistan tarafında modernize edilmiş kapılar olduğunu belirterek, "Bu modernizasyon tabii ki, ilişkilerimize katkı sağlayacaktır. Sarp Sınır Kapısı bizler için çok önemli. Türkiye'de de yaya geçişlerinde kolaylık sağlayan ilk kapılardan biridir. Bildiğiniz üzere aramızdaki geçişleri en kolay şekilde sağlamaya çalışıyoruz, vizesiz geçiş uygulamamız buna dahil. Kimlikle geçiş yapılabiliyor bu da ilişkilerimize olumlu katkı sağlaması açısından önem taşıyor. Gümrük işletmelerinde ortak işletme modellerimiz mevcut. Bunları da en kısa zamanda mevcut anlaşmalarımız kapsamında yürürlüğü koyacağız. Bu sayede Türkiye ile örnek teşkil eden ilişkilerimiz sadece bölgemizde değil, Avrupa ve çevresinde de devam etsin istiyoruz. Gün geçtikçe Türkiye ile ilişkilerimiz daha güzel seviyede ilerlediği için zamanla sınır kapılarının bir önemi kalamayacak" dedi. 

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