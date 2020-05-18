Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?

18 Mayıs 2020 Pazartesi 14:55 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 14:55

Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bayramda ailesiyle vakit geçirmek isteyen vatandaşlar 'Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı var mı?' sorusunu internette araştırıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde hafta sonları ve resmi tatillerde uygulanan sokağa çıkma yasağının Ramazan Bayramında da uygulanması bekleniyor. Peki Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı ile ilgili merak edilenler haberimizde.

Bugünkü kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirecek olduğu açıklamada Bayramda sokağa çıkma yasağı ile ilgili kararın duyurulması bekleniyor.

Toplantıda Ramazan Bayramı boyunca 23-24-25-26 Mayıs’ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesi konuları da ele alınacak. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan, yeni kararları açıklayacak.

Ramazan Bayramı'nın 1.günü: 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı'nın 2.günü: 25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı'nın 3.günü: 26 Mayıs Salı

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN OLACAK?

Sosyal mesafenin korunmayacağı endişesi ve Bilim Kurulu’nun uyarısıyla büyükşehirlerde Ramazan Bayramı’nda dört günlük sokağa çıkma yasağı kararının alınması bekleniyor.

Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi gününden başlayarak 24, 25, 26 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile sokağa çıkma yasağı uygulamalarının bayram sonuna kadar devam edeceğini söylemişti. Başkan Erdoğan'ın bu açıklamaları göz önüne alındığında, bayramda sokağa çıkma yasağının 4 gün olacağı öngörülüyor. 23-24-25-26 Mayıs sokağa çıkma yasağı ile ilgili karar açıklandığında ayrıntıları haberimizde yer alacak.