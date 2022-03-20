Ramazan diyeti ile çok kolay 10 kilo verin! Ender Saraç önerdi

Posta 20 Mart 2022 Pazar 22:33 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 22:33

Ramazan ayında Dr. Ender Saraç diyet yapmış gibi kilo verilebileceğini belirtiyor. İftar ve sahurda uygulanacak yemek menüsü ile 10 kilo vermek mümkün. Ramazanda hem gün boyunca yaşanan açlık sonrasında dengeli beslenmenin önemli olması hem de ay boyunca bağışıklık sisteminin kuvvetli olması için diyet niteliğindeki liste şu şekilde...

RAMAZAN DİYETİ VE ENDER SARAÇ'IN MENÜSÜ

İftar

1-2 hurma1 kepçe çorba10-20 dakika sonra

1. seçenek

5 yemek kaşığı sebze yemeği1 büyük kase cacık 2 dilim ekmek, salata

2. seçenek

5 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği yoğurtlu salata 2 ufak dilim pide, salata;

3. seçenek

3 adet ızgara köfte veya ızgara tavuk közlenmiş sebze salatası 1 su bardağı ayran 2 dilim ekmek, salata

Yemekten sonra yeşil çay

Sahur

Açık çay (şekersiz)1 adet haşlanmış yumurta 3 dilim peynir 3-4 dilim ekmek2 ceviz domates, salatalık