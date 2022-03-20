Ramazan diyeti ile çok kolay 10 kilo verin! Ender Saraç önerdi

Ramazan ayında Dr. Ender Saraç diyet yapmış gibi kilo verilebileceğini belirtiyor. İftar ve sahurda uygulanacak yemek menüsü ile 10 kilo vermek mümkün. Ramazanda hem gün boyunca yaşanan açlık sonrasında dengeli beslenmenin önemli olması hem de ay boyunca bağışıklık sisteminin kuvvetli olması için diyet niteliğindeki liste şu şekilde...
İftar
1-2 hurma1 kepçe çorba10-20 dakika sonra
1. seçenek
5 yemek kaşığı sebze yemeği1 büyük kase cacık 2 dilim ekmek, salata
2. seçenek
5 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği yoğurtlu salata 2 ufak dilim pide, salata;
3. seçenek
3 adet ızgara köfte veya ızgara tavuk közlenmiş sebze salatası 1 su bardağı ayran 2 dilim ekmek, salata
Yemekten sonra yeşil çay
Sahur
Açık çay (şekersiz)1 adet haşlanmış yumurta 3 dilim peynir 3-4 dilim ekmek2 ceviz domates, salatalık