Ramazan pide fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, Eskişehir Ramazan pide fiyatları ne kadar oldu? Mübarek Ramazan ayının başlaması ile birlikte oruç tutan milyonlarca vatandaş Ramazan pidesinin fiyatlarını merak etmeye başladı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Eskişehir gibi birçok ilde geçen yıl Ramazan pidesi 2,5 TL’den satılmıştı. ‘İstanbul, Ankara, Eskişehir Ramazan pide fiyatları ne kadar oldu?’ sorusuna merak ediliyor. İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olan Ramazan pidesine ne kadar zam yapılacağı oruç tutan herkes için çok önemli. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, fiyatları belirlenen büyük özveride bulunduklarının altını çizdi. İstanbul Ekmek Fırıncıları Sanatkarları ve Ekmek Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Çetin, "İstanbul'da da İzmir ve Ankara'daki gibi 300 gram pide 2,5 lira olacak.” Dedi. Pideler yumurtalı ve susamlı olduğunda ise fiyatlar değişiyor. Bilmek istediğiniz tüm detaylar haberimizde…

İSTANBUL VE ANKARA'DA RAMAZAN PİDESİ FİYATI BELLİ OLDU?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, "Ankara'da 300 gramlık ramazan pidesi 2,5 liradan, İstanbul'da 350 gramlık pide 3 liradan satılacak" dedi.

Balcı, dün federasyon merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ramazan pidesi fiyatlarına artan maliyetlerin yansıdığını anlatan Balcı, “Ramazan ayı geldiğinde fiyat artışının fırsatçılık olarak algılanması doğru değil” ifadesini kullandı. Geçtiğimiz yıl kilogram fiyatı 7,3 lira olan ramazan pidesi fiyatının illere göre yüzde 12-16 artışla bu sene için azami 8.5 lirayı geçmemek üzere belirlendiğini aktaran Balcı, “İstanbul’da 350 gram pide 3 liradan, Ankara ve İzmir’de 300 gramlık pide 2.5 liradan satılacak” dedi.

Kocaeli ve Bursa’da da 300 gramlık pidenin 2.5 liradan satılacağını söyleyen Balcı, “Yumurtalı bol susamlı pidemizin kilogramı ülke genelinde 10 liranın üzerinde olmayacak” diye konuştu. Balcı fiyatları belirlerken özveri gösterdiklerinin altını çizdi.

HALK EKMEK'TE RAMAZAN PİDESİ NE KADAR?

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 250 gramlık ekmek 70 kuruştan satılmaya devam edilecek. Ramazan ayı boyunca Halk Ekmek satış mağazaları ve büfelerinde yerini alacak 250 gramlık ramazan pidesi ise 1 liradan satışa sunulacak. Halk Ekmek Fabrikası, piyasada ekmek fiyatlarına yapılan artıştan sonra kapasite artırma kararı aldı. Zamlardan önce günlük 750 bin adet ekmek ve ekmek çeşidi üreten Halk Ekmek, talebin artması üzerine kapasitesini 815 bine çıkardı.

RAMAZAN PİDESİ HAKKINDA

Ramazan pidesi, Türk mutfağında yer alan bir çeşit mayalı yassı ekmektir. Türkiye'de pizza benzeri yapılan birçok pide çeşidi vardır. Ramazan pidesi bunlardan farklı olarak bir çeşit ekmektir.