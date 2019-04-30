'Ramazan ve infak kalpleri birleştirecek'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Üsküdar’daki İslam Araştırmaları Merkezi’nde ana teması “Ramazan ve İnfak” olan 2019 yılı Ramazan ayı bilgilendirme toplantısı düzenledi. Erbaş, 5 Mayıs pazar günü kılacak teravih namazının ardından, 6 Mayıs pazartesi günü tutulacak oruç ile rahmet, bereket ve mağfiret iklimi Ramazan ayına, girileceğini söyledi.

BAĞIŞLANMA MEVSİMİ

Erbaş, Ramazan’ın bir bağışlanma mevsimi olduğuna dikkati çekerek “Gereksiz şatafat, gösteriş ve israf ile sofralarımızın bereketine ve güzelliğine gölge düşürmeyelim. Ramazan en fazla yardımlaştığımız bereket mevsimidir. Yardımları, infak adabına, ihsan ahlakına uygun olarak, incitmeden, gösterişe asla kapılmadan yapalım. Kibir ve gösterişin karıştığı yardımların Rabbimiz katında hiçbir değeri ve karşılığı yoktur. Kaba ve incitici şekilde yapılan iyilikler, mümin nezaketine ve zarafetine asla yakışmaz. Yardımlaşmanın, dayanışmanın ve kaynaşmanın kilit kavramlarından biri olan ‘infak’ temasını gündeme taşıyoruz. ‘Ramazan’ ve ‘İnfak’ birbiriyle bütünleşen iki yüce değer olarak bu yıl oruç ayında gerçekleştireceğimiz faaliyetlerimize mihver olacak. ‘İnfak Kalpleri Birleştirir’ sloganıyla müminleri maddi ve manevi anlamda infakta bulunmaya, yarım hurmayla da olsa gönüllerimizi buluşturmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

22.3 MİLYONLUK YARDIM

Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğündeki Türkiye Diyanet Vakfı’nın yardım planlarını da açıklayan Erbaş, “Vatandaşlarımız, zekat, fitre, sadaka ve bağışlarını gönül rahatlığıyla gerçek sahiplerine ulaştırmak üzere bize emanet edebilir. Vakfımız, bu yıl ramazan ayında inşallah aziz milletimizin destekleriyle yurt içinde ve yurt dışında toplam 22.3 milyon TL değerinde yardım yapmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

Yaptırandan Allah razı olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Regaip Gecesi resmi açılışının yapılacağını söylediği Çamlıca Cami’nin son hali havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde, cami adeta görenleri kendisine hayran bıraktı. Isparta’dan gelen Murat Küçükgöz, “Yaptırandan Allah razı olsun. Ben Isparta’dan geliyorum. Böyle bir camiide namaz kılmak güzel bir şey, gurur verici” dedi. Cumhuriyet tarihinin en büyük cami kompleksi olan Çamlıca Cami’i, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde planlandı. 6 minareli camide, 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer aldığı bir müze bulunuyor.