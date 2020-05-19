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Yaşam

Rastgele ateş eden motosikletli magandalar yakalandı

Karaman'da, av tüfeğiyle rastgele havaya ateş açan motosikletli 2 şğpheli, polis tarafından yakalandı.

İHA19 Mayıs 2020 Salı 18:06 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 18:06
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Olay, 15 Mayıs gecesi, Gazi Dükkan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 2 kişi, motosikletle seyir halindeyken av tüfeği ile havaya rastgele ateş açtı. Av tüfeğinden çıkan saçmalar bir apartmandaki dairelere isabet etti. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek incelendi. Asayiş Şubesi ekipleri yaptıkları çalışma ile motosikletli magandaların Şahin A. ve Hilmi U. olduğunu belirledi. Polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. 

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