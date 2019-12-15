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Rasulayn ve Telabyad’da çocukların yüzü gülüyor

Barış Pınarı Harekatı sayesinde, Rasulayn ve Telabyad’da çocukların yüzler gülüyor. Okulların basket potalarını onaran ve çocuklara top hediye eden görevliler, ilk basket maçını da çocuklarla birlikte yaptı. 

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Türkiye’nin, Suriye sınırı boyunca oluşturulmak istenen terör koridorunu ortadan kaldırmak ve oluşturulacak güvenli bölgede yaşayan insanların huzurunu temin etmek amacıyla 9 Ekim 2019 tarihinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı sayesinde, Rasulayn ve Telabyad’da yüzler gülüyor.  Şanlıurfa Valiliği bünyesinde kurulan Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi yönetiminde Rasulayn ve Telabyad’da çalışmalarını sürdüren görevliler, başta hastaneler, sağlık kuruluşları ve okullarda faaliyetlerde bulunuyor. 

ÇOCUKLARLA MAÇ 

Barış Pınarı bölgesinde hayatın normale dönmesi için insanüstü bir gayretle çalışan ekipler, onarılan okullarda eğitim gören çocukların sosyal hayata uyumu ve yaşadıkları travmayı atmaları için de destek olmaya devam ederken, Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları okulların spor alanlarını da kullanılabilir hale getiriyor. Okulların basket potalarını onaran ve çocuklara top hediye eden ekipler, ilk basket maçını da çocuklarla birlikte yaptı. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları da bir yandan her iki ilçe genelindeki okulların durumlarını tespit edip, ihtiyaçlarını kayıt altına alırken, bu okullarda görevlendirilecek Suriyeli öğretmenler ve eğiticilerin de mülakatlarını gerçekleştirerek göreve başlamalarını temin ediyor. Uzun yıllar terör örgütlerinin işgali altında kalarak kamuya ait binaları tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilen bölgede, Karayolları Bölge Müdürlüğü yol yapım çalışmalarını sürdürürken, Şanlıurfa İl Müftülüğü de Telabyad ve Rasulayn’daki camilerde görev yapacak Suriyeli personel seçimi için Afrin’de mülakatlar gerçekleştirmeye devam ediyor. 

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