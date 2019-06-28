Tren raylarında panik anları!

30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7788
  • 6,5722
  • 263.12
  • 95.573
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Raybüsün otomobile çarpması son anda önlendi

Sivas'ta, kontrolden çıkarak tren yolunda kalan otomobile, güzergahtaki raybüsün çarpması son anda önlendi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Murat K. yönetimindeki 58 ABF 590 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Kızılırmak Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkıp tel örgüleri yıkarak tren yoluna savruldu. Otomobilin raylarda kaldığının bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak TCDD yetkililerine ulaşmaya çalıştı. Bu sırada Sivas-Divriği seferini yapan raybüsün kaza yerine geldiğinin görülmesi üzerine panik yaşandı.

- POLİS DÜDÜK VE SİREN ÇALDI, VATANDAŞ GÖMLEĞİNİ SALLADI

Raybüsün rayların üzerindeki otomobile doğru geldiğini gören polis ekipleri, ekip aracından siren çalarken trafik polisi ise raylarda düdük çalarak makinisti uyarmaya çalıştı. Bu sırada sürücünün kardeşi olduğu öğrenilen kişi ise üzerindeki beyaz gömleğini çıkartarak sallayıp makinistin dikkatini çekmeye çalıştı.

Raybüsün makinisti, kazayı görerek otomobile yaklaşık 100 metre kala aracı durdurdu.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Murat K, otomobilden çıktı. Tren hattındaki otomobil ise raybüsten inen yolcular ve bölgeye gelen vatandaşların yardımıyla tren yolundan çıkarıldı.

S-400´ler ile hava savunması güvende olacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 bin 970 personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 bin 970 personel alınacak

Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Sınır birliklerine komando sevkiyatı

İşgalin adı yok!

İşgalin adı yok!

Başkan Erdoğan KKK'nın 2228. yılını kutladı: Etkin, caydırıcı saygın...

Başkan Erdoğan KKK'nın 2228. yılını kutladı: Etkin, caydırıcı saygın...

Karı-koca Kadıköy'ü savaş alanına çevirdi!

Karı-koca Kadıköy'ü savaş alanına çevirdi!

G20 Osaka Liderler Zirvesi başladı

G20 Osaka Liderler Zirvesi başladı

Komşudaki olayların sorumlusunu açıkladı!

Komşudaki olayların sorumlusunu açıkladı!

Tren raylarında panik anları!

Tren raylarında panik anları!
 

POPÜLER HABERLER

S-400´ler ile hava savunması güvende olacak

S-400´ler ile hava savunması güvende olacak

Sır gibi saklıyorlardı... Görüntüleri ortaya çıktı!

Sır gibi saklıyorlardı... Görüntüleri ortaya çıktı!

THY çağrılara yanıtsız kalmadı... İşte rüya uçağın adı

THY çağrılara yanıtsız kalmadı... İşte rüya uçağın adı

Amanoslardaki saklı cennet: Yeşil Şelale

Amanoslardaki saklı cennet: Yeşil Şelale

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA