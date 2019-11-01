Recep İvedik 5 nerede çekildi? Recep İvedik 5 konusu nedir, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam saat 20:00'da Tv8 ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Recep İvedik 5 izleyenlerine kahkaha tufanı yaşatacak. 15 Şubat 2017 yılında vizyona giren Recep İvedik 5 filmininin yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar oturuyor. 25 hafta boyunca vizyonda kalan Recep İvedik 5 filmi 7.437.050 seyirci tarafından izlenirken gişeden 85.986.157,33 TL gibi hatırı sayılır bir rakam elde etti. Recep İvedik 5 hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

RECEP İVEDİK 5 NEREDE ÇEKİLDİ?

İstanbul, Antalya ve Üsküp’te çekilen filmin yapımcılığını Çamaşırhane Film yapmaktadır.15 Şubat 2017 yılında vizyona giren Recep İvedik 5 filmininin yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar oturuyor.

RECEP İVEDİK 5 KONUSU NEDİR?

Recep İvedik mahalle sakinlerinden İsmet’in ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu sırada eşinin düştüğü zor duruma üzülerek ona yardım etmek ister. Şoför İsmet’in son görevini yerine getirmek üzere Nurullah’ı da yanına alarak yola çıkarlar. Bu yolcuğun kısa süreceğini hayal eden Recep genç sporculardan oluşan Milli Takımı yurtdışındaki bir spor organizasyonuna götürdüğünü fark ettiğinde artık geri dönüşü olmayan bir macera başlamıştır. Spor organizasyonuna katılacak ekibin başına gelen talihsiz olay sonucu işler karışırken Recep kontrolü eline alır. Kazanmaktan başka bir çaresi olmadığına inanan Recep; olayları kendi yöntemleriyle çözmek isteyince birbirinden komik durumlar ortaya çıkar.

RECEP İVEDİK 5 OYUNCULARI KİMLER?

Recep İvedik 5 filminin başrollerinde Şahan Gökbakar, Orkan Varan, Deniz Ceylan, Hüseyin Baycur, Murat Bölücek, Zeynep Demirtaş, Kübra Yıldız, Ümit Özkurt, Murat Yılancı, Sahabettin Karabulut, ve İbrahim Emin Ege yer alıyor.