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Recep İvedik 6 ne zaman vizyonda? Recep İvedik 6 konusu ne?

Recep İvedik 6 ne zaman vizyonda? Recep İvedik 6 konusu ne? gibi soruların yanıtları tüm herkes tarafından merak ediliyor. Recep İvedik 6 filminin fragmanının yayınlanması ile kısa sürede milyonlarca izlenme rakamlarına ulaştı. Recep İvedik 6’nın fragmanı 12 saatte 2.5 milyon kişi tarafından izlenerek, bir rekora daha imza attı. Senaryosunu Şahan Gökbakar ve Togan Gökbakar’ın birlikte yazdığı, yönetmenliğini Togan Gökbakar’ın üstlendiği filmde Recep İvedik bu kez Konya yerine yanlışlıkla Kenya’ya gidiyor. Recep İvedik 6 hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Şahan Gökbakar’ın 7 milyon 437 bin seyirci rakamıyla ‘Türk Sinema Tarihi’nin En Çok İzlenen Filmi’ olma özelliğini taşıyan son filmi Recep İvedik 5’ten sonra serinin son filminin fragmanı geldi. Recep İvedik 6’nın fragmanı 12 saatte 2.5 milyon kişi tarafından izlenerek, bir rekora daha imza attı. Recep İvedik 6 ne zaman vizyonda? Recep İvedik 6 konusu ne? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Recep İvedik’in bu seferki serüveni Konya yerine yanlışlıkla Kenya’ya gitmesiyle başlıyor. Recep İvedik 6 hakkında tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 
RECEP İVEDİK 6 NE ZAMAN VİZYONDA? 
Serinin 6. filmi olarak karşımıza çıkacak ve CJ Entertainment Turkey’in üstleneceği Recep İvedik 6 filmi, 8 Kasım 2019’da seyirciler ile buluşacak.
 

 
RECEP İVEDİK 6 KONUSU NE? 
Komedi türünün usta ismi Şahan Gökbakar, izleyicileri gülmekten kırıp geçirecek yeni serisi Recep İvedik 6’ya ilişkin en son gelişmeleri ve bu yıla damgasını vuracak sinema projesi hakkında önemli tüyoları paylaşarak Afrika savanalarında çekiminin gerçekleştirileceğini ve bir sonraki serisinin de Afrika yahut Uzakdoğu'da geçeceğini ifade etti.
 
Diğer taraftan seyircisinin dört gözle beklediği Recep İvedik 6 isimli sinema projesinin afişi yayınlanarak, ''Recep'in Yeni Macerası'' şeklinde bir yazı paylaşılırken, afişte beyaz perde filminin başrol koltuğunda oturan efsaneleşmiş karakter Recep İvedik'in gömleğinin bir gorilin elinde bulunması ve havada arıza yapmış olan bir uçağın irtifasını kaybetmiş olduğunu yansıtan fotoğraf yayınlandı. gibi karşısına çıkan problemleri ‘kendi yöntemleriyle’ çözmektedir.
 

 
RECEP İVEDİK 6 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER? 
Şahan Gökbakar - Recep İvedik
Nurullah Çelebi - Nurullah
Somer Karvan - Tur Rehberi
Furkan Bayraktar - Fazil
Mustafa Dok - Tefo
 

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