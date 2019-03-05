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Regaip Kandili 2019 ne zaman? Regaip Kandili’nin anlamı nedir? Üç aylar ne zaman başlıyor?

Regaip Kandili 2019 ne zaman? Regaip Kandili’nin anlamı nedir? Üç aylar ne zaman başlıyor? Üç ayların başlamasına sayılı günler kala Müslümanlar için anlam ve önemi büyük Regaip Kandili’nin hangi güne denk geldiği vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. .Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç aylar için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2019 yılı dini takvimiyle birlikte, üç ayların başlayacağı tarihi ile ilgili ayrıntıları bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

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Üç ayların başlangıç tarihi için geri sayım başladı. İçinde Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi ve Ramazan başlangıcı gibi dini günleri barından üç aylar ile ilgili detaylar Diyanet tarafından paylaşıldı. Üç aylarda, gündelik hayatın tek düzelikden çıkıp, bu dönemi sosyal barışın ve huzurun bir vesilesi sayarak, karşılıklı sevgi ve hoşgörüyle karşılayacakları, kendi inanç ve değerlerini yaşama ve yaşatmayı öğrenecek bir süreç olarak nitelendiriliyor. Regaip Kandili 2019 ne zaman? Regaip Kandili’nin anlamı nedir? Üç aylar ne zaman başlıyor? İşte konuya ilişkin merak edilenler…

 

 

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dini vazifelerini yerine getirebilmek için Recep ayının başlangıç tarihini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. Hz. Muhammed'in 'Allahım recep ve şaban ayında bizi bereketlendir, ramazan ayına ulaştır’ duasıyla anlattığı, bu ayın başlangıcı için artık kısa bir süre kaldı. Regaib Kandili, 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece idra edilecek.

 

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Üç Aylar bu yıl 8 Mart 2019'da başlayacak. Bu tarih itibariyle Recep ayı idrak edilecek. 2 Nisan'da ise Miraç Kandili Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. Şaban ayı ise 6 Nisan'da başlayacak ve 19 Nisan'da Berat Kandili ihya edilecek. On bir ayın sultanı Ramazan'da 6 Mayıs’ta başlayacak.

 

ÜÇ AYLARIN DİNDEKİ YERİ

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

 

ÜÇ AYLAR DUALARI

Üç aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; “ Ey Allah’ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, 
bizi Ramazana kavuştur.”
 
Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;” Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır.” Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

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