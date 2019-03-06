Regaip Kandili 2019 resimli mesajları! En güzel Regaip Kandili resimli mesajları ve sözleri

Recep ayının ilk günün denk gelen Recaip Kandili 2019 yılında 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece idrak edilecek. Yeryüzündeki Müslümanlar için önemi büyük bu kutsal aylarda insanlar ibadetlerini yerine getirirken bir yandan da sevdiklerine en güzel kandil mesajlarını gönderecek ve paylaşacak. 2019 yılında Regaip Kandili mesajları göndermek ve paylaşmak isteyenler için haberimizde yer alan resimli Regaip Kandili mesajları ve SMS’leri ile sevdiklerinizin kandilini kutlayabilirsiniz

2019 EN GÜZEL REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun...

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Regaip kandiliniz mübarek olsun..

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Regaip kandiliniz hayırlı olsun!

Mübarek aylara Selam olsun.. Selam olsun Ey Regaib. Tüm Dualarınızın kabul olması dileğiyle.. Hayırlı kandiller.

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Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği dostlukların hiç bitmediği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de sevgi dolu nice kandillere.

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin Mevla’ya yöneldiği bu mübarek geceni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir gecede doğsun ki duaların kabul, kandilin mübarek olsun.

Duanız kabul, ameliniz makbul, saadetiniz daim olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

Üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban, Ramazan ayları manevi yönden daha önemli ve hayırlıdır. Recep ayının ilk Cuma gecesi Regaip kandilidir. Yani bu gece ALLAH'ın rahmet ve bağışlamasının bol olduğu gecedir. Edilen dualar, tövbeler bu gece kabul olunur. Yürekler binbir nurla doludur. Kandiliniz kutlu olsun..

Bu gece Regaip Kandili. Dua edelim.. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. Hayırlı kandiller.

Bugün ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

Regaib Kandilinin, hayatımıza yeni ufukların açılmasına ve vesile olması dileğiyle… HAYIRLI

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Regaip kandilin mübarek olsun...

Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle umudun gerçekle, ışığın gölgeyle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice kandillere.

2019 EN GÜZEL RESİMLİ REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

REGAİP KANDİLİ’NDE NELER YAPILIR?

Kur'an-ı Kerim okumak

Gündüzünde oruç tutmak

Günahlarımızın bağışlanması için Allah'tan af dilemek

Peygamberimiz Hz Muhammed(sav)’e bol bol salât ve selam okumak

Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmek

Tefekkürde bulunmak

Kaza namazları kılmak

Hastaları, yaşlıları ziyaret etmek

Yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmek

Dargınlıkları bitirmek

Hacet namazı kılmak

Üç Aylardan Recep Ayı’nın Fazileti

*Recebü’l-asabb’ da denilir yani iyiliklerin isabet ettiği aydır.

*Tövbe ayı da denilmiştir. Bolca istiğfar etmemiz için.

*Azar azar oruç tutulur. Yani aslında Ramazana hazırlıklar başlar.

*”Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına göre ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu Allah’ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse bu aylarda kendinize zulmetmeyin.” (Tövbe Suresi/36)Haram aylar:Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep’tir. Bu aylarda savaş yapmak yasak olduğu için bu adı almıştır. Câhiliye devrinde Araplar arasında iç savaşlar eksik olmazdı. Yalnız haram aylarda savaş yapılmazdı.

Recep ayında Hz Muhammed(sav)

Said İbn Cübeyr’den (r.a.) nakledildiğine göre: “Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbn Abbas’ı (r.a.) dinledim şöyle demişti: “Resulullah Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz; galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde oruç tutacak) derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi (ki biz galiba hiç oruç) tutmayacak derdik. (Ebu Davud, Sünen, K. Savm 56, (II, 811))

Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle dua ederdi: “Allah’ım Recep ve Şaban’ı bize mübarek eyle, bizi Ramazan’a ulaştır.’

Efendimiz(sav) şöyle buyurmuştur:

«Beş gece vardır ki, onlarda yapılan dualar geri çevrilmez. Bunlar:

Recebin ilk cuma gecesi

Şabanin onbesinci gecesi

Cuma geceleri

Ramazan bayramı gecesi

Kurban bayramı gecesi'dir.»

Regaip Kandili namazı nasıl kılınır?

Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) Dualar ve Zikirler kitabında Regaip Gecesi kılınacak nafile namazı şöyle anlatılmaktadır:

Leyle-i Regâib’den evvelki perşembe günü oruç tutulup akşam birkaç lokma iftar edip akşam namazını edadan sonra iki rek’atta bir selâm vermek üzere oniki rek’at nafile namaz kılınacaktır.

Her rek’atta Fâtiha’dan sonra üç kere “Kadir” suresi ve oniki kere “İhlâs” sûresi okunacaktır.

Veyahud bir kere “Kadir” sûresi ve üç kere “İhlâs” sûresi.