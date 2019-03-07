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Regaip Kandili gecesi Peygamber Efendimizin okuduğu dua hangisi? Regaip Kandili Peygamber efendimiz kandil duası

Mübarek 3 ayların başladığı nu gece Regaip Kandili idrak edilecek. İnsanların okuduğu dualar ve dileklerinin kabul göreceği bu kutsal gecede vatandaşlar Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in okudu duayı merak ediyor. Recep ayının ilk Cuma gecesine denk gelen bu kutsal günde oruç tutulması tavsiye edilirken yapılacak dualarda aşağıdaki haberimizde yer almaktadır. Peki, Regaip Kandili’in Peygamber Efendimiz hangi duayı okumuştur? 2019 Regaip Kandili’in yapılacak ibadetler nelerdir? İşte merak ettiğiniz ayrıntılar

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Regaip Kandili gecesi Peygamber efendimizin okuduğu dua hangisi? Recep ayının ilk Cuma gecesine denk gelen Regaip Kandili bu gece İslam alemi tarafından büyük bir coşkuyla karşılanacak. Duaların okunup ibadetlerin edileceği bu kutsal gecede vatandaşlar Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in okuduğu duayı merak ediyor. Okunan tüm duaların ve tutulan tüm dileklerin kabul göreceği bu kutsal geceye saatler kalırken yapılacak ibadetleri ve Peygamber Efendimizin Regaip Kandili’inde okuduğu duayı sizin için derledik. İşte ayrıntılar   

 

PEYGAMBER EFENDİMİZİN OKUDUĞU DUA

Peygamberimizin (S.A.V) Regaip kandili duası şöyle;

"Allah'ım, recep ve şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi ramazan ayına kavuştur"

"Regaip" kelimesinin, "arzu, istek, emel, tutku" anlamlarına geldiğini hatırlatan Görmez, Peygamberimizin ettiği bu duayı İslam alemi için şu şekilde yapmayı tavsiye etti;

-"Allah'ım, aziz milletimiz ve bütün Müslüman kardeşlerimiz için recep ve şaban ayını mübarek kıl ve ramazan ayına hayırla kavuşmayı bizlere nasip eyle."


REGAİP KANDİLİ’NDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

 

Recep ayının ilk Cuma gecesine denk gelen Regaip Kandilinin öncesinde yani Perşembe günü Allah dostları oruç tutulmasını tavsiye etmişlerdir.

 

1- Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) “Dualar ve Zikirler” kitabında: “Leyle-i Regâib’den evvelki perşembe günü oruç tutulup akşam birkaç lokma iftar edip akşam namazını edadan sonra iki rek’atta bir selâm vermek üzere oniki rek’at nafile namaz kılınacaktır.” buyurmuşlardır.

 

2- KAZA NAMAZI VE NAFİLE NAMAZ KILMAK

En mühim hususlardan biri, namazdır. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

3- KUR’ÂN-I KERÎM OKUMAK

Allah dostları Regaip Gecesi’nde çokça Kur’ân-ı Kerîm okunmasını tavsiye buyurmuşlardır.

4- TEVBE İSTİĞFAR ETMEK

Allah Teâla şirke düşmeyenlerin büyük günahlarını affedeceğini bu gecede müjdelemiştir. (bk. Müslim, Îman, 279)

5- DUÂ ETMEK

Bu mübârek geceler, rabbimize duâ ve niyazda bulunma zamanlarıdır.

6- SALAVAT GETİRMEK

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e salavat getirmeyi Allah Teâla emretmiştir. Ayrıca hadis-i şeriflerde salavat getirenin bütün sıkıntılarının gideririleceği bildirilmiştir.

7- SADAKA VERMEK

Allah yolunda infakta bulunup sadaka vermenin kişiyi pek çok tehlike ve belâlardan muhâfaza edeceği, buna ilâveten sadaka sahibini muhabbetullâh’a nâil eyleyeceği unutulmamalıdır. Bu müstesnâ geceler de sadaka vermeye en güzel vesilelerdir.

8- HAMD ETMEK VE ŞÜKÜR HALİNDE BULUNMAK

Bu mübârek gecelerde Rabbimize çokça hamd etmeli ve şükür halinde bulunmalıyız.

9- ALLAH TEÂLA’YI (C.C) ÇOKÇA ZİKİRETMEK

Mübârek gecelerde Rabbimizi zikretmeye daha çok önem verilmelidir.

 

 
KANDİL GECELERİ NASIL İBADET ETMELİ?
 
Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.
 
Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…' der." (İbn Mâce, İkâmetü's-Salat, 191) buyurmuştur.
 
 
 
 
REGAİP KANDİLİ TÜRKÇE DUA
 
 
Regaip Kandili ihsan gecesi olduğu için bol bol dua edilmeli ve Rab'dan istenmeli. Bunun için aşağıdaki Türkçe duayı da okuyabilirsiniz. Dua vakti olarak özel bir an yok. Ama eğer Regaip kandili için namaz kıldıysanız sonrasında dua etmekte fayda var.
 
 
 
 
Bismillahirrahmanirrahim
 
Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım (peygamberimiz) Hz.Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle ) Ya Rabbi! Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden,Korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi! Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalblerini yumuşatmak murad ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalblerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!
Ey kalbleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı! Bizim kalblerimizi de, onların kalblerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir! Ya Rabbi! Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver ve lutfedeceğin bu kabiliyetleri senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi! Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lutfet lakin biz lutfedeceğin bu sıfatları tefahur vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi!
 
Cümlemize vicdan genişliği lutfet Kalplerimize inşirah bahşet. Bizleri kollektif şuura sahip kullarından kılVe bizleri müttakilere rehber eyle ya Rabbi! Ey yüceler yücesi olan Allahım/ Biz ümmeti Muhammedin dağınıklığını gider. Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver. Bütün dünyaya da huzur ve barış nasibeyle.. Kalplerimizi birbirene ısındır ve Bizleri birbirimize sevdir. Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimiziBizlerle beraber ihlas-ı etemme muvaffak kıl ya Rabbi!

 

Başkan Erdoğan 6 Mart Çarşamba 21.00´de, 24 ve 360 ortak yayınında

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