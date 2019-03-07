Regaip Kandili gecesi Peygamber Efendimizin okuduğu dua hangisi? Regaip Kandili Peygamber efendimiz kandil duası
Mübarek 3 ayların başladığı nu gece Regaip Kandili idrak edilecek. İnsanların okuduğu dualar ve dileklerinin kabul göreceği bu kutsal gecede vatandaşlar Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in okudu duayı merak ediyor. Recep ayının ilk Cuma gecesine denk gelen bu kutsal günde oruç tutulması tavsiye edilirken yapılacak dualarda aşağıdaki haberimizde yer almaktadır. Peki, Regaip Kandili’in Peygamber Efendimiz hangi duayı okumuştur? 2019 Regaip Kandili’in yapılacak ibadetler nelerdir? İşte merak ettiğiniz ayrıntılar
Regaip Kandili gecesi Peygamber efendimizin okuduğu dua hangisi? Recep ayının ilk Cuma gecesine denk gelen Regaip Kandili bu gece İslam alemi tarafından büyük bir coşkuyla karşılanacak. Duaların okunup ibadetlerin edileceği bu kutsal gecede vatandaşlar Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in okuduğu duayı merak ediyor. Okunan tüm duaların ve tutulan tüm dileklerin kabul göreceği bu kutsal geceye saatler kalırken yapılacak ibadetleri ve Peygamber Efendimizin Regaip Kandili’inde okuduğu duayı sizin için derledik. İşte ayrıntılar
PEYGAMBER EFENDİMİZİN OKUDUĞU DUA
Peygamberimizin (S.A.V) Regaip kandili duası şöyle;
"Allah'ım, recep ve şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi ramazan ayına kavuştur"
"Regaip" kelimesinin, "arzu, istek, emel, tutku" anlamlarına geldiğini hatırlatan Görmez, Peygamberimizin ettiği bu duayı İslam alemi için şu şekilde yapmayı tavsiye etti;
-"Allah'ım, aziz milletimiz ve bütün Müslüman kardeşlerimiz için recep ve şaban ayını mübarek kıl ve ramazan ayına hayırla kavuşmayı bizlere nasip eyle."
REGAİP KANDİLİ’NDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?
Recep ayının ilk Cuma gecesine denk gelen Regaip Kandilinin öncesinde yani Perşembe günü Allah dostları oruç tutulmasını tavsiye etmişlerdir.
1- Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) “Dualar ve Zikirler” kitabında: “Leyle-i Regâib’den evvelki perşembe günü oruç tutulup akşam birkaç lokma iftar edip akşam namazını edadan sonra iki rek’atta bir selâm vermek üzere oniki rek’at nafile namaz kılınacaktır.” buyurmuşlardır.
2- KAZA NAMAZI VE NAFİLE NAMAZ KILMAK
En mühim hususlardan biri, namazdır. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.
3- KUR’ÂN-I KERÎM OKUMAK
Allah dostları Regaip Gecesi’nde çokça Kur’ân-ı Kerîm okunmasını tavsiye buyurmuşlardır.
4- TEVBE İSTİĞFAR ETMEK
Allah Teâla şirke düşmeyenlerin büyük günahlarını affedeceğini bu gecede müjdelemiştir. (bk. Müslim, Îman, 279)
5- DUÂ ETMEK
Bu mübârek geceler, rabbimize duâ ve niyazda bulunma zamanlarıdır.
6- SALAVAT GETİRMEK
Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e salavat getirmeyi Allah Teâla emretmiştir. Ayrıca hadis-i şeriflerde salavat getirenin bütün sıkıntılarının gideririleceği bildirilmiştir.
7- SADAKA VERMEK
Allah yolunda infakta bulunup sadaka vermenin kişiyi pek çok tehlike ve belâlardan muhâfaza edeceği, buna ilâveten sadaka sahibini muhabbetullâh’a nâil eyleyeceği unutulmamalıdır. Bu müstesnâ geceler de sadaka vermeye en güzel vesilelerdir.
8- HAMD ETMEK VE ŞÜKÜR HALİNDE BULUNMAK
Bu mübârek gecelerde Rabbimize çokça hamd etmeli ve şükür halinde bulunmalıyız.
9- ALLAH TEÂLA’YI (C.C) ÇOKÇA ZİKİRETMEK
Mübârek gecelerde Rabbimizi zikretmeye daha çok önem verilmelidir.
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