Regaip kandili ne zaman? 2021 Regaip kandili tarihi

16 Şubat 2021 Salı 15:39 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 15:39

Regaip kandili ne zaman? sorusu milyonlarca Müslüman tarafından merak ediliyor. Regaip, kelime anlamı olarak, herhangi bir şeyi istemek, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek anlamlarına gelir. Bu nedenle Regaip Kandilinde yapılacak ibadetler ve tövbeler çok önemlidir. İslam alemi için büyük önem arz eden bu mübarek gecede edilen dualar kabul olunur. İşte 2021 Regaip kandili tarihi ve önemi

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN? 2021 REGAİP KANDİLİ TARİHİ

Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Recep ayının, Müslümanlar arasında kutsal kabul edilen ilk cuma gecesi Regaip Kandilidir. Regaip Kandili bu yıl 18 Şubat 2021 tarihinde idrak edilecek. Bu mübarek gecede Yüce Allah'ın rahmet, merhamet ve bağışı insanlığın üzerine yağar.

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel", özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak "müstehap, nâfile ibadet" mânalarında kullanıldığı gibi hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.

Üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili ise Mart'ın 10'unda idrak edilecek.

Berat Kandili ise Mart ayının 27'sinde kutlanacak.

REGAİP NE DEMEK?

Regaib: Herhangi bir şeyi istemek, çaba sarf etmek, gayret göstermek anlamına gelir. Başka bir ifade ile Regaib bu geceye rağbet edenlere Allah'ın da rağbet etmesi demektir. Bu gece yüce Allah; kendisine el açan, tevbe eden, bağışlanmayı dileyen kullarına rahmetiyle, af ve bağışı ile tecelli eder.

REGAİP KANDİLİNİN ÖNEMİ

Bu gecede Yüce Allah lütuflarını sağanak sağanak yağdırır. Recep ayının ilk cuma gecesine Regaip Gecesi denir. Bu geceye Regaip gecesi ismini melekler vermişlerdir.

"Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Regaip gecesi denilince; "Çok lütuf ve ihsanla dolu, kıymetli ve değeri büyük, çok iyi değerlendirilmesi gereken gece" manası anlaşılır.

Regaib kandili üç aylar içinde bulunan mübarek gecelerin de ilkidir.