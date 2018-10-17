‘Reis Bey’e muhteşem gala 

Özer Tunca’nın yönettiği oyunun Küçük Tiyatro’daki gala gösterimini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt izledi. Kültür Bakanı Ersoy seyirciler tarafından uzun süre alkışlanan oyunun ardından yönetmen ve oyunculara çiçek takdim etti. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Kurt Türkiye büyüdü, kültür sanatı da büyüdü. O yüzden Devlet Tiyatroları elinin ulaştığı her yere gitmeye çalışıyor. Yerli ve milli oyunlarımızı da ön plana çıkartmak istiyoruz” dedi.