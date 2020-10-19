'Reis müdür' atıl durumdaki bilgisayarları tamir ederek eğitime kazandırıyor

AA 19 Ekim 2020 Pazartesi 11:42 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 11:42

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarda çalışmayan ve atıl durumda bulunan bilgisayarların yeniden kullanıma sunulması için proje hayata geçirildi.

Projeye destek vermek isteyen Yeşilyurt İlkokulu Müdürü Reis Solgur, okullardan toplanan bilgisayarların tamirini gerçekleştirebileceğini bildirdi.

İlk etapta okulunda kurduğu atölyede 20 bilgisayarı çalışır hale getiren Solgur'un gösterdiği çaba, herkes tarafından takdirle karşılanıyor.

Solgur, AA muhabirine, kendisinin ve çevresindekilerin bilgisayarlarını tamir ettiğini, zamanla bu yeteneğinin geliştiğini söyledi.

Öğrencilere ve tüm insanlara faydalı olmayı sevdiğini aktaran Solgur, bu yüzden de de projeye destek vermek istediğini ifade etti.

Tamir ettiği bilgisayarlarla okulda oluşturulan laboratuvarda öğrencilerin eğitimi için EBA destek noktası oluşturulduğunu anlatan Solgur, kırsaldaki köy okullarının da bilgisayar ihtiyacını karşılamak amacıyla kolları sıvadığını dile getirdi.

Solgur, bilgisayarların onarımı için aralıksız çalıştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"15 günde yaklaşık 50 bilgisayarı kullanıma hazır hale getirdim. Kırsaldaki okulların sınıflarına öğrencilerin kullanımı için bilgisayarlar gönderildi. Buradaki en büyük amacım, kırsaldaki çocukların uzaktan eğitime erişebilmeleriydi. Özellikle geri dönüşüme de katkı sağlamak için atıl durumdaki kullanılamaz durumdaki bilgisayarları onararak tekrar kullanılabilir hale getirdim."

- İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ PERVİN'DEN TEŞEKKÜR

Muğla Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ise duyarlılığından dolayı Reis Solgur'a teşekkür etti.

Muğla ve ilçelerinde "Sınırsız Eğitim Projesi"nin uygulamalarını aşamalı olarak yürüttüklerini ifade eden Töre, bu kapsamda 252 öğrencinin evine televizyon ulaştırdıklarını bildirdi.

EBA destek noktalarını da yaygınlaştırarak köylerinde, mahallelerinde, evlerinde internet altyapısı olmayan çocukların erişimini sağladıklarını belirten Töre, uzaktan eğitime erişimde güçlük yaşayan öğrenciler için çalıştıklarını sözlerine ekledi.