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Rekortmen karpuzlar Et Balık Kurumunda muhafaza altına alındı

Diyarbakır Valiliği ile Tarım İl Müdürlüğü'nün ortak düzenlediği Diyarbakır Kültür ve Tanıtım Festivali kapsamında dereceye giren karpuzlar Et Balık Kurumunda soğuk hava deposunda muhafaza altına alındı

  • Şehmus Çakan / 24 TV
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Diyarbakır'ın güzelliklerini Türkiye ve dünyaya tanıtılan karpuzun geçen yıla oranla büyüklüklerinde önemli artışlar oldu. Çok güzel bir tadı olan Diyarbakır karpuzu üzerinden Diyarbakır'ın tüm güzelliklerini anlamak ve yaşamak için her yıl festival düzenleniyor. İlk etapta 106 karpuz tarım müdürlüğü ekipleri tarafından alındı. İkinci etapta da 50 karpuzun gelmesi bekleniyor. Gelen 106 karpuzun içinde en büyüğü ise 50 kilogram. 
 
Geçen yıl 52 kiloluk karpuzu ile Adil Aydın birinci olmuştu. 50 kilo 100 gram ağırlığındaki karpuzuyla Hamit Atlı 2'inci olurken, oğlu Mehmet Atlı da 49 kilo 900 gramlık karpuzuyla üçüncü olmuştu. Ancak bu yıl yeterli yağış ve yapılan bakımlarda kiloda önelli artış olması bekleniyor.

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