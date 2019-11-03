Rengarenk festival 

Festival tanıtım korteji şehirde tur gerçekleştirdi. Kortejde, 50 tondan fazla narenciye kullanılarak yapılan aslan, fil, motosiklet, portakal, limon, gitar gibi 10 devasa figür de yer aldı. Narenciye ürünleriyle oluşturulan ve birbirinden renkli figürleri taşıyan konvoya vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Sahil bandında düzenlenen festival açılışında, Türkiye’nin yanı sıra aralarında Rusya, Bulgaristan, Güney Kore, Kırgızistan, Meksika, Şili, Moldova ve Hindistan’ın da olduğu 25 ülkeden gelen sanat grupları oluşturulan kortejde gösteri sundu. Vatandaşlar dans gruplarının fotoğraf ve videolarını çekerek anı ölümsüzleştirdiler. Festivale 25 ülkeden 100 dans grubu ve 700 dansçı katıldı.