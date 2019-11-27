Resim, çini ve seramikle buluştu

Lala Hüseyin Paşa Mahallesi’ndeki atölyesinde çalışmalarını sürdüren 30 yaşındaki Özyağman, resim sanatını çini ve seramikle buluşturdu. Özyağman, çini ve seramik sanatıyla tanışmasının ortaokul yıllarında olduğunu dile getirdi. O dönemlerde boş zamanlarında yardım etmek için dedesinin çay ocağına gittiğini anlatan Özyağman, “Burada da vakit buldukça gazetelerdeki o dönemin sanatçılarının resimlerini bulduğum kağıtlara kara kalemle çiziyordum. Mahallede çinici esnafı çok fazlaydı. Bir gün onlardan birisi çizdiğim resimleri çini üzerine yaparak para kazanabileceğimi söyledi. O günden sonra bir esnafın yanında çini üzerine resim denemeleri yapmaya başladım” dedi. Özyağman, şunları kaydetti: “Çini ve seramiğe resim yapmak kolay değil. Seramiğin üzerine çizdiğiniz ve boyadığınız resimler sırlandıktan sonra bin derecelik fırınlarda pişiriliyor. İstediğiniz tonda renklerin çıkmama riski çok büyük.”