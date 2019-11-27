14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7625
  • 6,3514
  • 269.643
  • 105983
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Resim, çini ve seramikle buluştu

Kütahya'da el sanatları ustası ve ressam Ömer Numan Özyağman, tuval yerine çini ve seramiklere resim yapıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Lala Hüseyin Paşa Mahallesi’ndeki atölyesinde çalışmalarını sürdüren 30 yaşındaki Özyağman, resim sanatını çini ve seramikle buluşturdu. Özyağman, çini ve seramik sanatıyla tanışmasının ortaokul yıllarında olduğunu dile getirdi. O dönemlerde boş zamanlarında yardım etmek için dedesinin çay ocağına gittiğini anlatan Özyağman, “Burada da vakit buldukça gazetelerdeki o dönemin sanatçılarının resimlerini bulduğum kağıtlara kara kalemle çiziyordum. Mahallede çinici esnafı çok fazlaydı. Bir gün onlardan birisi çizdiğim resimleri çini üzerine yaparak para kazanabileceğimi söyledi. O günden sonra bir esnafın yanında çini üzerine resim denemeleri yapmaya başladım” dedi. Özyağman, şunları kaydetti: “Çini ve seramiğe resim yapmak kolay değil. Seramiğin üzerine çizdiğiniz ve boyadığınız resimler sırlandıktan sonra bin derecelik fırınlarda pişiriliyor. İstediğiniz tonda renklerin çıkmama riski çok büyük.” 

Başkan Erdoğan ayrıntılarını açıkladı! İşte milli füze ´Bozdoğan´

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Meteoroloji duyurdu! Kar geliyor

Meteoroloji duyurdu! Kar geliyor

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

Memur olmak isteyenler dikkat! Mülakatsız memur ataması yapılacak

Memur olmak isteyenler dikkat! Mülakatsız memur ataması yapılacak

Avrupa'yı sarsan deprem: Çok sayıda ölü var

Avrupa'yı sarsan deprem: Çok sayıda ölü var

9 yaşındaki kız çocuğunu okulun önünde kaçırmaya çalıştı! İşte o anlar

9 yaşındaki kız çocuğunu okulun önünde kaçırmaya çalıştı! İşte o anlar

ABD bu olayı konuşuyor! 36 yıl haksız yere hapis yattılar

ABD bu olayı konuşuyor! 36 yıl haksız yere hapis yattılar

Ağabeyi ile aynı kaderi yaşadı! Anne tutuklandı

Ağabeyi ile aynı kaderi yaşadı! Anne tutuklandı

Kedi yavrusu diye eve getirdiği hayvan 'puma' çıktı!

Kedi yavrusu diye eve getirdiği hayvan 'puma' çıktı!
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan ayrıntılarını açıkladı! İşte milli füze ´Bozdoğan´

Başkan Erdoğan ayrıntılarını açıkladı! İşte milli füze ´Bozdoğan´

Time dergisi seçti! İşte 2019'un en iyi filmleri

Time dergisi seçti! İşte 2019'un en iyi filmleri

Evinin odasında başladı, şimdi ise...

Evinin odasında başladı, şimdi ise...

Dünyadaki Mars: Burada uzay kıyafeti giymek ve telsiz kullanmak zorunlu!

Dünyadaki Mars: Burada uzay kıyafeti giymek ve telsiz kullanmak zorunlu!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA