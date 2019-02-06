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Reyhanlı 30 yıl sonra sinemaya kavuştu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 30 yıl sonra açılan sinema salonunda, Suriyeliler için Arapça filmler de gösterilecek.

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesi, 30 yıl sonra sinema salonuna kavuştu.
 
İlçede, çeşitli nedenlerle işletilemeyerek yıllar önce kapatılan sinemaların ardından yeni salon açılması için Reyhanlı Belediyesi kolları sıvadı.
 
Belediye tarafından inşa edilen Sosyal Tesisler'de yapılan sinema salonu hizmete açıldı.
 
Suriyeliler için de Arapça filmlerin gösterileceği 105 kişilik salon, sinemaseverlerden ilgi gördü.
 
Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Çüter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yıl sonra ilçede sinema salonunun hizmete girdiğini söyledi.
 
Reyhanlı halkının kültürel ve sanatsal anlamda kazanımlar elde etmesi için çalıştıklarını belirten Çüter, ''Yıllardır sinema salonu hasreti sona erdi. 30 yıl sonra Reyhanlı'da açılan ilk sinema salonumuz vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Her yaştan insanımız buradan faydalanacaktır.'' dedi.
 
Sinema salonu sorumlusu Canbey Genç de yoğun ilgiden mutlu olduklarını aktararak, "İlerleyen dönemlerde salonların sayısı artacak, vizyonda olan filmler halkımızla buluşacaktır. Onlarla birlikte bizler de heyecanlıyız.'' diye konuştu.
 
Açılan sinema salonunda film izleme heyecanını ilk yaşayanlardan Gökçen Eser de daha önce film izlemek için Antakya ve İskenderun'a gitmek zorunda kaldıklarını, sinemaya kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

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