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Reyhanlı'da mezarların tahrip edilmesiyle ilgili 6 kişi gözaltına alındı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki mezarlıkta bulunan çok sayıda mezarın tahrip edilmesiyle ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

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Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Gültepe Mahallesi’ndeki asri mezarlıkta meydana gelen mezar taşlarının kırılması olayıyla ilgili emniyet güçlerinin 6 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki mezarlıktaki bulunan çok sayıda mezar 15 Ağustos'ta tahrip edilmişti.

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