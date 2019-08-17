Reyhanlı'da mezarların tahrip edilmesiyle ilgili 6 kişi gözaltına alındı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki mezarlıkta bulunan çok sayıda mezarın tahrip edilmesiyle ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
- AA
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Gültepe Mahallesi’ndeki asri mezarlıkta meydana gelen mezar taşlarının kırılması olayıyla ilgili emniyet güçlerinin 6 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki mezarlıktaki bulunan çok sayıda mezar 15 Ağustos'ta tahrip edilmişti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.