Reyting kolesterol gibi iyi de var kötü de    

Kolesterolün de bir iyisi bir de kötüsü var. Reyting de böyle” dedi. Yerlikaya, 21 Kasım Dünya Televizyon Günü kapsamında yaptığı açıklamada, televizyonun yediden yetmişe tüm insanların hayatının bir parçası olduğuna dikkati çekti. Aile ve çocuk dostu yapım ve dizilerin teşvik edilmesine ilişkin süreçte, ilkelerin belirlendiğini aktaran Yerlikaya, gereken hazırlıkların tamamlanmasıyla bu ödüllerin verilmeye başlanacağını anlattı. Hazırlıkları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yürüttüklerini anımsatan Yerlikaya, “Ödüller çok büyük değil, cüzi belki ama prestij anlamında değerleri büyük olacak. Gelecek yıl içerisinde inşallah uygulamaya geçeceğiz” diye konuştu. Yerlikaya, izlenme oranlarıyla ilgili, internet ortamına doğru kayan bir trend olduğunu da sözlerine ekledi.