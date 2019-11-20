Riddick filmi konusu nedir? Riddick filmi oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Aksiyon filmlerinin yıldız oyuncularından Vin Diesel'in başrolünde oynadığı Riddick filmi hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. David Twohy'un yönetmen koltuğunda oturduğu Riddick filmi izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. Riddick filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

RİDDİCK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kendi insanları tarafından ihanete uğrayan Riddick, kendini yaşamın olmadığı ve güneşin kavurduğu ıssız bir gezegende bulur. Kısa bir süre sonra ise gezegenin zannettiği kadar ıssız olmadığını fark eder. İlginç bir uzaylı türünün yaşam alanı olan bu gezegende tuhaf yaratıkların saldırısına uğrar. Düşmanlar karşı koyamayacağı kadar güçlüdür ve bulunduğu tehlikeli bölgeden kaçar. Hayatını kurtarmak için uğraşırken bir yardım alarmını aktive eder ve bu alarmın aktif olmasıyla birlikte iki gemi harekete geçip gezegene iniş yapar. Birbirine savaş açan gemilerden birinde paralı askerler çalışmaktayken, diğer gemiye Riddick'in geçmişinden gelen önemli biri kaptanlık etmektedir.

RİDDİCK FİLMİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yönetmen: David Twohy

Oyuncular: Vin Diesel, Karl Urban, Katee Sackhoff