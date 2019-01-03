Rize'de 45 düzensiz göçmen yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, İran'dan Türkiye'ye kaçak yollardan giren 32'si Pakistanlı ve 13'ü Afganistanlı olmak üzere 45 düzensiz göçmen tespit edildi.

Gözetim altına alınan düzensiz göçmenlerin, Iğdır ve Van üzerinden Fındıklı'ya geldikleri, Avrupa ülkelerine geçmeye çalıştıkları öğrenildi.

Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edilecekleri bildirildi.