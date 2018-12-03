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Rize'de gece yarısı silahlı saldırı: 1 yaralı

Rize’nin merkeze bağlı Müftü Mahallesi’nde bir kişi silahlı saldırıya uğradı.

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Olay, saat 22.00 sıralarında merkeze bağlı Müftü Mahallesi’nde meydana geldi.
 
Yeni Şehir Caddesi’nde yol kenarına kullandığı 53 AU 106 plakalı kamyoneti park ettikten sonra araçtan inen Ayhan Uzun (43) isimli vatandaş, henüz kimliği belirlenmeyen kişi veya kişilerce 34 plakalı bir otomobil içinden edilen ateşle silahlı saldırıya uğradı.
 
Olay, saat 22.00 sıralarında merkeze bağlı Müftü Mahallesi’nde meydana geldi.
 
Yeni Şehir Caddesi’nde yol kenarına kullandığı 53 AU 106 plakalı kamyoneti park ettikten sonra araçtan inen Ayhan Uzun (43) isimli vatandaş, henüz kimliği belirlenmeyen kişi veya kişilerce 34 plakalı bir otomobil içinden edilen ateşle silahlı saldırıya uğradı.
 
 
Polis kaçan saldırganların peşine düştü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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