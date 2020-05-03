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Yaşam

Rize'de ki silahlı saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi

Rize'nin Pazar ilçesinin Şehitlik köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle muhtar ve eşi akrabaları tarafından silahla vurularak öldürüldüğü olayda yaralanan Şerife Dalyanoğlu da hayatını kaybetti.

IHA03 Mayıs 2020 Pazar 08:03 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 08:07
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Pazar ilçesinde arazı anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. İlçenin Şehitlik köyünde aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu belirtilen köy muhtarı Osman Dalyanoğlu ile akrabası H.D. arasında çıkan tartışmada, H.D. silah ile olay yerinde bulunan muhtar ve eşi Bahriye Dalyanoğlu ile muhtarın yengesi Şerife Dalyanoğlu’na ateş etti. Muhtar Osman Dalyanoğlu (51) ve eşi Bahriye Dalyanoğlu (50) olay yerinde hayatını kaybederken vücuduna kurşunlar isabet eden Şerife Dalyanoğlu da Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan ve ameliyata alınan Dalyanoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan olay sonrası kaçan zanlı H.D.’yi arama çalışmaları ise sürüyor.

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