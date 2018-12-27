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Rize'de minibüs yayalara çarptı: 2 yaralı

Rize'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

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Gülbahar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda Kazım Eren Kazdal yönetimindeki 53 AAG 699 plakalı panelvan minibüs yolun karşısına geçmeye çalışan Nazan Koçer ve Marife Özay'a çarptı. Kazada yaralanan Nazan Koçer Rize Devlet Hastanesine, Marife Özay ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Marife Özay'ın Rize Anadolu Lisesinde müdür yardımcısı, Nazar Koçer'in aynı okulda felsefe öğretmeni olduğu öğrenildi.

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