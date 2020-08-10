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Yaşam

Rize'de şiddetli yağış sonrası evlerinde mahsur kalan aile kurtarıldı

ize'nin Çayeli ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle deredeki köprünün yıkılması sonucu 7 kişinin yaşadığı evde mahsur kalan aile kurtarıldı.

AA10 Ağustos 2020 Pazartesi 21:56 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 21:56
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İlçenin Demirhisar köyünde şiddetli yağış nedeniyle debisi yükselen dere taştı. Sular dere üzerinde bulunan ve 7 kişinin yaşadığı bir eve ulaşımın sağlandığı köprüyü yıktı.

İhbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekipleri, yatağa bağlı hastanın da bulunduğu aile fertlerini kurtarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye aracının merdiveniyle derenin karşısına ulaşan ekipler, eve giden yol üzerinde yıkılan ağaçları da motorlu testereyle kesti.

AFAD ekipleri, itfaiye aracı merdiveniyle Ahmet (60), Müsayet (58) ve Rıdvan Okumuş (26) ile Mine (39), Jehat (12), İsmail Serhat (9) ve Ahmet Önalan'ı (5) kurtardı.

Aile, Rize kent merkezindeki evlerine getirildi.

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