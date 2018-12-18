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Rize’de ters yöne giren kamyon anne ve kızının ölümüne neden oldu

Rize’de meydana gelen kazada ters yöne giren kamyonun çarptığı anne ve kızı hayatını kaybetti.

  • İHA
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Olay bu sabah 08.00 sularında Rize’de Recep Tayyip Erdoğan Bulvarında (Güney Çevre Yolu) meydana geldi. Trafiğe kapalı yolda seyir halinde olan ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 53 K 6167 plakalı hafriyat kamyonunun çarpması sonucu 35 yaşındaki Sabire Öksüz olay yerinde hayatını kaybederken ve kızı Melisa Öksüz ise ağır yaralı olarak olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
 
10 yaşındaki kızı Melisa Öksüz ise kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. 

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