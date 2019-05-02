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Rize'yi ayağa kaldırmışlardı... Nasıl kayboldukları ortaya çıktı

Rize'nin Fındıklı ilçesinde 17 sonra bulunarak ailelerine teslim edilen çocukların bir kedinin peşinden gittikleri ve yolu kaybedince kayboldukları ortaya çıktı.

  • İHA
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Rize’nin Fındıklı ilçesi Merkez Mahallesi'nde dün saat 17.00 sularında kaybolan 4 yaşındaki Selim Yağız Özkan ve 5 yaşındaki Barış Yıldırım'ı bulmak için AKUT, AFAD, jandarma, polis ekipleri ve Fındıklı halkı seferber oldu. Arama çalışmaları sonrasında kayıp çocuklar ormanlık alanda Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri'nin eğitimli köpekleri tarafından saat 10.15'de bulundu. Bulunmalarının ardından ilçede büyük sevinç yaşanırken, çocuklar sağlık kontrolü için Fındıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çocuklardan 4 yaşındaki Selim Yağız Özkan sağlık kontrolünün ardından taburcu edilirken, geceyi uykusuz geçirdiği öğrenilen 5 yaşındaki Barış Yıldırım ise hastanedeki odasında uykuya daldı. Minik Barış uykusundan uyandıktan sonra saat 16.30 sıralarında taburcu edildi.
 
Oğlu Barış Yıldırım’ın bulunmasından dolayı sevinçli olduğunu ve sağlık durumunun iyi olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren baba Mehmet Emin Yıldırım “Çocuğun ilk bulunduğu haberi geldiğinde inanmak istemedim. Çünkü birileri hep görüldü diyordu gidip baktığımızda umutlarımız boş çıkıyordu bu yüzden inanamadık, ta ki onları görene kadar. Gittim gördüm çok sevindim, çokta mutluyum, herkesten Allah razı olsun. Sağlık durumu iyi çok şükür serum verildi" dedi.

ÜŞÜMEMEK İÇİN ÜZERLERİNE NAYLON POŞET ÖRTMÜŞLER

Çocukların bulunduğunda üzerlerine üşümemek için bir poşet aldıklarını dile getiren baba Yıldırım “İfade alındığı zaman annesine bir iki kelime konuşmuş. Demiş ki ‘Kedinin peşine gittik, ondan sonra da çıkış bulamadık eve dönmek için. Oturduk’. Ondan sonra diğer çocuk uyumuş. Bulundukları yer düz alandı, bir poşet bulmuşlar, üşümemek için üzerlerine almışlar. Bizim arkadaşın çocuğu uyumuştu, benim çocuk uyumamış. Nöbet tutmuş. Hastanede uyudu" ifadelerini kullandı.
 
5 yaşındaki Barış Yıldırım taburcu edilirken yakınları hastaneye akın ederken, minik Barış objektiflere el salladı. 

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